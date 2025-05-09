Русскоязычные жители Латвии обиделись на режиссера Виестурса Кайриньша, который перед премьерой своей постановки "Вишневый сад" в Рижском русском театре им. М. Чехова заявил следующее: «Конечно, сам по себе русский язык не является злом. Но те, кто его используют, несут зло». Со стороны русской интеллигенции Латвии даже прозвучали призывы бойкотировать спектакль.

Ведущая программы "Открытый вопрос" Ольга Князева пригласила режиссера Виестурса Кайришса в студию и напомнила ему вопрос, заданный недавно другим известным латвийским интервьюером - Янисом Домбурсом, который в разговоре с режиссером спросил: "Как долго через классиков вы будете издеваться над русскими?".

Князева отметила, что даже Домбурс, являющийся латышом, понимает, что издевательство над русскими в работах Кайришса отлично заметно.

"От так сказал, но я с ним не согласен, я не считаю, что гипербола - это издевательство. Издевательство - это не тот инструмент, который я использую, но для меня знак, что люди так это воспринимают", - отметил Кайришс.