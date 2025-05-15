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«Как им не стыдно представлять Латвию?». «Надо штрафовать»! Tautumeitas шокировали, заговорив по-русски (ВИДЕО) 10 1979

Культура
Дата публикации: 15.05.2025
press.lv
«Как им не стыдно представлять Латвию?». «Надо штрафовать»! Tautumeitas шокировали, заговорив по-русски (ВИДЕО)
ФОТО: пресс-фото

Сегодня, когда группа Tautumeitas должна выйти на главную сцену «Евровидения» и представить Латвию на международном песенном конкурсе, в соцсетях не утихает недовольство со стороны соотечественников из-за интервью, которое участницы коллектива дали на русском языке.

Сегодня, когда группа Tautumeitas должна выйти на главную сцену «Евровидения» и представить Латвию на международном песенном конкурсе, в соцсетях не утихает недовольство со стороны соотечественников из-за интервью, которое участницы коллектива дали на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш обратился к главе Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янису Сикснису с просьбой прояснить ситуацию для общества.

"Факт, что за счет средств всего общества во время "Евровидения" создаются репортажи и интервью с латвийскими участниками на русском языке, по моему мнению, неприемлем и абсурден. Призываю председателя SEPLP Яниса Сиксниса объяснить обществу, как такое поведение соответствует общественному заказу, какие цели, закрепленные законом, при этом достигаются и не ведет ли это к расколу общества. Мы все заслуживаем честных ответов", — написал Аболиньш в социальной сети X.

Также активно обсуждается интервью, взятое у Tautumeitas на русском языке. Хотя Латвийские общественные медиа (LSM) в Латвии также вещают и для русскоязычной аудитории, в этот раз многих поразило, что к группе обратились по-русски и что участницы сами выбрали продолжить беседу на русском. Это вызвало волну возмущения среди комментаторов в соцсетях, особенно на фоне российской войны против Украины, а также потому, что группа позиционирует себя как представитель современного латышского фолка, использующего народные мотивы, и официально представляет Латвию на «Евровидении».

Когда журналист спросил о реакции публики и фанатов в Базеле, лидер группы Аснате Ранцане ответила на русском языке, что для них стало неожиданностью встретить поклонников, которые знали их песни, ждали их выступления и даже пели вместе с ними на латышском.

В социальных сетях это вызвало резкую реакцию: поток критики, а в ряде случаев — даже прямые оскорбления:

"Поют они очень по-славянски. Может, стоит уточнить и название — "Русские Tautumeitas", тогда вопросов по языку не будет, и все будет "законно". А так теперь скандал".

"Русские "дуньки", а не латышские Tautumeitas. Как им не стыдно представлять Латвию на языке русских оккупантов! За это нужно штрафовать на крупную сумму — за то, что европейскую страну представляют не на государственном языке, не на языке международного общения в Европе, а на языке третьих стран. Отвратительно".

"Мне не нравится, и кажется, что выбор Tautumeitas был неудачным, потому что они ужасно славянские, и это еще больше усиливает ассоциации между нами и Россией"

Сегодня, 15 мая, на сцену "Евровидения" выйдет группа Tautumeitas, чтобы представить Латвию на международном песенном конкурсе. Как показывает статистика, участие Латвии в "Евровидении" до сих пор было неоднозначным — одна победа и множество неудач уже на стадии полуфинала.

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#русский язык #евровидение
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(10)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    Как их всех трясёт от осознания того, что Рига была, а вот Латвии не было ни два или три века назад, её не было даже и 8 веков назад.

    16
    1
  • VS
    Vad Sorry
    15-го мая

    Мои дедушка, бабушка,отец ,мать, все родились и жили в Латвии я тоже родился и всегда говорили на русском и что мне теперь сделать,повесится??? :))) почему я должен говорить на том языке на котором ни хочу говорить? Кто меня заставит? Да ни кто когда есть деньги:)))А в Латвию я ни вернусь, чтобы этим крысам с моих налогов деньги ни шли,,,,ворюги в правительстве и бюрократы

    49
    4
  • З
    Злой
    Vad Sorry
    15-го мая

    Я здесь, но, например, технику я больше в латвийских магазинах не покупаю, только еду, да и то, стараюсь найти продукты из двух известных стран, я больше в латвии больше не хожу на концерты, мероприятия, я теперь очень всё считаю чтобы как можно меньше доставлять нацикам, я не беру больше кредитов, я сделал себе солнечную станцию, но Садалес тиклс не получает ни одного Ватта от моей системы и знаете, интересно всё это и легче на душе,

    23
    1
  • lg
    lo gos
    15-го мая

    крысы съедят сами себя

    56
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    15-го мая

    Германия 30-ых годов.....Латвия 2022 и далее....И все молчат.....

    48
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го мая

    Еще раз повторюсь: все критики перед тем, как гнать волну на русский язык, должны выколоть себе глаза, чтобы случайно не посмотреть в сторону России.

    47
    1
  • З
    Злой
    15-го мая

    Интересно, чувствую себя одним нормальным среди параноиков

    42
    2
  • Ш
    Шурик
    15-го мая

    А чё штрафовать ? Сразу - пожизненное !!!

    38
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го мая

    За счёт ВСЕГО общества, как справедливо заметил этот безмозглый деятель, т.е и русскоязычного общества в том числе, а если посмотреть глубже и понять что чиновники, не создающие ценность, а проедающие деньги налогоплательщиков в основном представители титульной нации, то выйдет что налогов две языковые общины платят примерно поровну.

    53
    0
  • Д
    Дед
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го мая

    Думаю, что русские зарабатывают, а латышские чиновники получая зрЯплату тратят.

    54
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