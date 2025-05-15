«Как им не стыдно представлять Латвию?». «Надо штрафовать»! Tautumeitas шокировали, заговорив по-русски (ВИДЕО)

Сегодня, когда группа Tautumeitas должна выйти на главную сцену «Евровидения» и представить Латвию на международном песенном конкурсе, в соцсетях не утихает недовольство со стороны соотечественников из-за интервью, которое участницы коллектива дали на русском языке.

Сегодня, когда группа Tautumeitas должна выйти на главную сцену «Евровидения» и представить Латвию на международном песенном конкурсе, в соцсетях не утихает недовольство со стороны соотечественников из-за интервью, которое участницы коллектива дали на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш обратился к главе Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янису Сикснису с просьбой прояснить ситуацию для общества.

"Факт, что за счет средств всего общества во время "Евровидения" создаются репортажи и интервью с латвийскими участниками на русском языке, по моему мнению, неприемлем и абсурден. Призываю председателя SEPLP Яниса Сиксниса объяснить обществу, как такое поведение соответствует общественному заказу, какие цели, закрепленные законом, при этом достигаются и не ведет ли это к расколу общества. Мы все заслуживаем честных ответов", — написал Аболиньш в социальной сети X.

Также активно обсуждается интервью, взятое у Tautumeitas на русском языке. Хотя Латвийские общественные медиа (LSM) в Латвии также вещают и для русскоязычной аудитории, в этот раз многих поразило, что к группе обратились по-русски и что участницы сами выбрали продолжить беседу на русском. Это вызвало волну возмущения среди комментаторов в соцсетях, особенно на фоне российской войны против Украины, а также потому, что группа позиционирует себя как представитель современного латышского фолка, использующего народные мотивы, и официально представляет Латвию на «Евровидении».

Когда журналист спросил о реакции публики и фанатов в Базеле, лидер группы Аснате Ранцане ответила на русском языке, что для них стало неожиданностью встретить поклонников, которые знали их песни, ждали их выступления и даже пели вместе с ними на латышском.

LTV рус intervē Таутумейтас pic.twitter.com/ntKcsR8T04 — Nepareizais (@realNepareizais) May 14, 2025

В социальных сетях это вызвало резкую реакцию: поток критики, а в ряде случаев — даже прямые оскорбления:

"Поют они очень по-славянски. Может, стоит уточнить и название — "Русские Tautumeitas", тогда вопросов по языку не будет, и все будет "законно". А так теперь скандал".

"Русские "дуньки", а не латышские Tautumeitas. Как им не стыдно представлять Латвию на языке русских оккупантов! За это нужно штрафовать на крупную сумму — за то, что европейскую страну представляют не на государственном языке, не на языке международного общения в Европе, а на языке третьих стран. Отвратительно".

"Мне не нравится, и кажется, что выбор Tautumeitas был неудачным, потому что они ужасно славянские, и это еще больше усиливает ассоциации между нами и Россией"

Сегодня, 15 мая, на сцену "Евровидения" выйдет группа Tautumeitas, чтобы представить Латвию на международном песенном конкурсе. Как показывает статистика, участие Латвии в "Евровидении" до сих пор было неоднозначным — одна победа и множество неудач уже на стадии полуфинала.