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Режиссерский дебют Кристен Стюарт, снятый в Латвии, сорвал овации в Каннах 0 240

Культура
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Режиссерский дебют Кристен Стюарт, снятый в Латвии, сорвал овации в Каннах
ФОТО: dreamstime

Режиссерский дебют актрисы Кристен Стюарт — фильм «Хронология воды» (The Chronology Of Water), частично снятый в Латвии, состоялся на Каннском кинофестивале. Картина вызвала более четырех минут стоячих оваций, многие зрители не скрывали слез.

Центральную роль в фильме исполнила Имоджен Путс, которая тонко и эмоционально передала образ писательницы Лидии Юкнавич в экранизации ее автобиографического романа. Лента смело поднимает темы сексуального насилия в семье, зависимости и внутреннего спасения героини через воду — как в грубой реалистичности, так и в поэтическом ключе. Режиссерский почерк Стюарт выделяется художественной смелостью и откровенностью, потрясая зрителей своей интенсивностью.

После показа, когда в зале включили свет, Кристен Стюарт — в элегантном белом костюме и шляпе — обняла команду, поцеловала свою супругу Дилан Майер и поблагодарила публику: «Это безумное и сюрреалистичное приключение. Мы только что закончили фильм — он даже еще не полностью готов! Мы буквально в последний момент успели вскочить в этот поезд. Спасибо вам, черт побери!» — сказала она со сцены, после чего буквально прыгнула в объятия руководителя фестиваля Тьерри Фремо.

«Хронология воды» была представлена в секции Un Certain Regard (Особый взгляд), где в этом году также дебютируют в качестве режиссеров актеры Скарлетт Йоханссон и Харрис Дикинсон. Сценарий фильма Стюарт писала вместе с мужем Юкнавич — Энди Минго.

Кристен Стюарт впервые объявила о проекте еще в 2018 году, а в январе 2024 года в интервью Variety призналась, что отказывается от других ролей, пока не завершит эту работу. Съемки проходили летом 2024 года в Латвии и на Мальте, продолжались шесть недель.

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