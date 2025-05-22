Правда ли, что «Евровидение» придумали в НАТО?

Как утверждают пользователи соцсетей и даже некоторые новостные издания, ссылаясь на архивные документы НАТО, именно военный альянс создал популярный музыкальный конкурс "Евровидение".

Сезон "Евровидения" закончился, но шум вокруг него ещё не утих, и в том числе - по поводу утверждения о том, что культовый песенный конкурс был якобы создан альянсом НАТО.

В Интернете и даже в некоторых новостных изданиях появилась информация, будто военный альянс хотел использовать это шоу как инструмент своей "мягкой силы" во времена холодной войны и после неё.

В некоторых публикациях фигурируют скриншоты документа Комитета НАТО по информационным и культурным связям, датированного ноябрём 1955 года, в котором говорится о так называемом "Североатлантическом фестивале".

В документе также сказано, что "музыкальное представление" может быть тонким способом продвижения пронатовского нарратива среди населения.

"Можно рассмотреть возможность раздачи информационных брошюр НАТО на фестивале", - написано там. "Однако следует тщательно взвесить за и против. Внешне кажется, что это было бы ошибкой, поскольку внесло бы элемент пропаганды, а фестиваль нацелен на достижение аналогичных результатов более тонкими средствами".

"В любом случае, было бы гораздо более естественным повлиять на общественное мнение в пользу НАТО через само шоу", - говорится далее.

"Североатлантический фестиваль" - это не то же самое, что ESC

Такой документ действительно существует, но цитируемое вырвано из контекста. Сам материал и другие архивы НАТО свидетельствуют о том, что альянс и правда вынашивал идею "Североатлантического фестиваля", но он не был похож на конкурс песни "Евровидение" (Eurovision Song Contest) и даже не состоялся в том виде, в котором его задумывали.

Это мероприятие должно было состояться в рамках популярной ежегодной военной выставки французской армии "Les Nuits de l'Armée", спонсируемой журналом Paris Match. Выставка включала в себя различные представления и ежегодно собирала тысячи зрителей в Париже.

"Les Nuits de l'Armée" популярна не только потому, что проводится на очень высоком уровне, при отличной подготовке, но и потому, что публике нравится блеск и зрелищность мирной военной демонстрации такого рода", - говорится в одном из документов НАТО. "Именно последнее соображение побудило издателей Paris Match предусмотреть проведение Североатлантического фестиваля по образцу французского "Les Nuits de l'Armée", в котором примут участие отдельные подразделения вооружённых сил различных стран НАТО".

Идея заключалась в том, чтобы устроить культурно-военное представление различных членов блока, - например, шотландский марш под музыку волынщиков из Великобритании, выставка бельгийских полицейских собак или смена караула канадской конной полиции.

В постах в Интернете часто в качестве аргумента приводится дата проведения самого первого конкурса песен "Евровидение": 1956-й, то есть год спустя после того, как НАТО опубликовало некоторые из этих документов. Возможно, "Североатлантический фестиваль" также объединили с конкурсом "Евровидение", поскольку у них есть общие черты и цели, а именно намерение содействовать единству и миру в Европе и прославлять культуру на всём континенте.

В другом документе упоминается, что BBC предложила транслировать фестиваль по всей Европе, используя сеть "Евровидения", принадлежащую Европейскому вещательному союзу (EBU).

"Проект Североатлантического фестиваля недавно упоминался в Лондоне, когда информационный отдел связался с телевизионной службой Би-би-си, последняя заявила, что, конечно, будет готова обеспечить ретрансляцию программы по сети "Евровидения" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Нидерланды)", - говорится в архивном документе НАТО.

"В руководстве BBC объяснили, что такое представление, как Североатлантический фестиваль, - это именно то, что им нужно", - добавляется в также.

Тем не менее, сеть "Евровидения" - это не то же самое, что конкурс песни "Евровидение": первая - это инфраструктура вещания, созданная EBU в 1954 году для обмена теле- и радиоконтентом между странами Европы, а второй - это конкретная развлекательная программа, которая использует эту сеть для трансляции музыкального конкурса в прямом эфире в странах-участницах.

На сайте конкурса песни "Евровидение" говорится, что идея создания сети принадлежит Марселю Безансону, генеральному директору Швейцарской вещательной корпорации, а идея проведения конкурса - итальянскому национальному вещателю RAI.

"Самой популярной и успешной программой из всех созданных сетью "Евровидение" стала её тёзка - конкурс песни "Евровидение", - говорится на сайте. "В соответствии с предложениями, выдвинутыми на заседании Программного комитета в Монте-Карло, Монако, в 1955 году, EBU на сессии своей Генеральной ассамблеи в Риме позднее в том же году принял решение об учреждении песенного конкурса "Евровидение".

"Вдохновителем конкурса стал телеканал RAI, который с 1951 года проводил Festival di Sanremo (Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо) в одноимённом приморском курортном городке", - говорится далее.

Также неверно утверждение, что конкурс "Евровидение" был создан для пронатовской пропаганды против СССР, а затем и России, которое распространено в некоторых социальных сетях. И Россия, и Беларусь были полноправными членами EBU и активно участвовали в конкурсе "Евровидение", пока их членство не приостановили в 2022 и 2021 годах соответственно.

При том, что ни одна из этих стран не является членом этого военно-политического блока.

Наконец, официальный представитель НАТО заявил EuroVerify, что альянс не играл никакой роли в создании песенного конкурса, назвав утверждения об обратном недостоверными.

Представитель "Евровидения", в свою очередь, заявил, что в них "нет ни единой доли правды".

"Евровидение" учредил в 1956 году Европейский вещательный союз, который продолжает координировать проведение конкурса от имени своих членов - общественных СМИ из 56 стран", - заявил пресс-секретарь.