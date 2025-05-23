Билеты на Праздник песни и танца молодежи — когда, сколько и почем?

Билеты на мероприятия XIII Праздника песни и танца школьной молодежи можно будет приобрести уже со следующего вторника. Сначала — только в электронном виде. А с начала июня — и в кассах. Цены варьируются от 7 до 45 евро, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Продажа билетов пройдет поэтапно. Во вторник откроется продажа билетов на тематические концерты, в среду — на танцевальные, а с четверга — на заключительный концерт на Большой эстраде Межапарка и его генеральную репетицию. Все билеты на первом этапе будут доступны онлайн.

«Покупка билетов на Праздник песни — это также испытание для покупателей. Оно требует сосредоточенности, своевременного подключения к системе, пунктуальности, готовности и четкого понимания того, какие билеты они хотят приобрести», — говорит Янис Кузулис, член правления Biļešu Paradīze.

Продажа начнется в 10:00, но виртуальная очередь будет формироваться уже с 9:30. С июня билеты можно будет купить и в кассах. За один раз разрешается приобрести до восьми билетов на одно мероприятие.

Цены зависят от формата события, места его проведения и выбранного сектора. Также предусмотрены пригласительные — до 2% от общего количества мест. Их получат участники организации праздника, высшие должностные лица государства, бывшие президенты и экс-министры образования и науки.

«Похожая практика существует и на Всеобщем празднике песни, когда пригласительные предлагаются бывшим министрам культуры. Это своего рода знак уважения за проделанную когда-то работу», — говорит Инга Васильева, глава рабочей группы XIII Праздника песни и танца школьной молодежи.

Минимальные планируемые доходы от продажи билетов составляют 1,5 миллиона евро. Из-за высокого спроса организаторы предупреждают о возможной активности мошенников. Посетителей призывают покупать билеты только через официальный сайт, в кассах или у знакомых и надежных людей.

«В нашей практике подделок билетов не было. Но были случаи, когда недобросовестные люди продавали один и тот же билет несколько раз. В результате на мероприятие попадал только тот, кто приходил первым», — говорит Янис Кузулис.

Праздник песни и танца школьной молодежи пройдет в Риге с 5 по 13 июля.