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Билеты на молодежный Праздник песни уже продаются с рук, желаете прицениться? 1 382

Культура
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Билеты на молодежный Праздник песни уже продаются с рук, желаете прицениться?

Прошло всего несколько часов с момента, как были распроданы все билеты на заключительный концерт XIII Праздника песни и танца школьной молодёжи Латвии, а на сайтах объявлений уже оживились спекулянты.

Так, на портале "ss.com" размещено объявление о продаже двух билетов на заключительный концерт праздника «Te-aust». Продавец просит за них 180 евро, что более чем в два раза превышает официальную цену билетов в этом секторе.

Авторы других объявлений также предлагают билеты на заключительный концерт по цене, как минимум вдвое превышающей первоначальную стоимость в соответствующих секторах. В некоторых случаях предлагается обменять билеты на заключительный концерт на билеты на гала-концерт народных танцев «Es atvēru Laimas dārzu» или на современные танцевальные представления «Kastaņa puslode».

Организаторы праздника получили информацию, что в социальных сетях билеты на концерты пытаются продать и мошенники. В связи с этим жителей призывают быть бдительными и учитывать риск подделки билетов при покупке через частные объявления. Также рекомендуется не публиковать фотографии своих билетов в соцсетях.

Как ранее сообщалось, продажа билетов на различные мероприятия XIII Праздника песни и танца школьной молодёжи началась во вторник, но большинство билетов, включая билеты на заключительный концерт и его генеральную репетицию, уже распроданы.

Многие родители в социальных сетях выразили недовольство тем, что не успели купить билеты на концерты, в которых участвуют их дети. Организаторы поясняют, что, понимая желание родителей увидеть выступления своих детей, рассматривали возможность резервирования билетов для участников. Однако из-за ограниченной вместимости площадок, большого интереса со стороны общества и широкой аудитории праздника было принято решение выставить все билеты в открытую продажу.

В распространённом организаторами заявлении подчёркивается, что продажа билетов на Праздник песни и танца «всегда сопровождается эмоциями», поскольку спрос значительно превышает предложение. Также отмечается, что все концерты можно будет посмотреть по телевидению, а гала-концерт танцев будет транслироваться на экране на Домской площади в Риге. Кроме того, в программе Праздника предусмотрено несколько бесплатных мероприятий. XIII Праздник песни и танца школьной молодёжи Латвии пройдёт в Риге с 5 по 13 июля.

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#праздник песни и танца #мошенники #билеты
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Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    29-го мая

    И чего, правда, есть кто на эту пидилалайку за 180 евросов билеты покупает?

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