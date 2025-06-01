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«Путину удалось загипнотизировать целую нацию»: писателю Ланцманису жаль русский народ 2 383

Культура
Дата публикации: 01.06.2025
kasjauns.lv
«Путину удалось загипнотизировать целую нацию»: писателю Ланцманису жаль русский народ
ФОТО: LETA

Художник, писатель и бывший директор музея Рундальского дворца Имант Ланцманис в интервью TV24 поделился своим мнением о нынешней ситуации в России и действиях Владимира Путина.

«По-моему, Россия должна в этом году или в следующем показать, что она больше не тянет — в самом прямом смысле этого слова, — отметил Ланцманис. — Не тянет ничего — и речь не только об ее жалком бюджете. Я думаю, людям в конце концов надоест жить так, как они живут». Он подчеркнул бедственное положение жителей глубинки: «Мы знаем, как живут люди в глубокой России — словно в Средние века. Когда все это рухнет, Западу не придется изнурять себя, выделяя 5% от ВВП на оборону».

По словам Ланцманиса, сейчас важно не терять решимость: «Это вопрос времени, но сейчас необходимо показать зубы России и продемонстрировать, что НАТО действует — включая Латвию».

Он также обратил внимание на разницу в экономических масштабах: «Что такое Латвия по сравнению с гигантской Россией с ее природными богатствами? И все же наш ВВП всего в 27 раз меньше. Россия не умеет хозяйствовать. Путин позволил все разворовать своим дружкам».

Ланцманис выразил сожаление о несостоявшемся потенциале страны: «Россия могла бы быть богатой, жить по-европейски и дружить с нами. Мне жаль Россию и русский народ».

Особое внимание он уделил роли Владимира Путина в трансформации российского общества: «Путин в этом смысле непревзойден. То ли это подготовка в КГБ, то ли какие-то паранормальные способности — ему удалось загипнотизировать целую нацию. Довести ее до состояния, когда люди на улицах кричат: “Я хочу задушить всех украинцев, и мне противен весь Запад…” Ему удалось сделать народ больным — больным душевно».

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#мнения #латвия-россия
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Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    1-го июня

    Бог с ним с Путиным, что делать бьющимся в трансе латышами, которые услышав русскую речь или увидев русского ребенка, просто пенятся от ненависти и падают в обморок.

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  • AE
    Al Ekses
    1-го июня

    Вроде писатели, и не только Ланцманис, должны нести доброе и вечное, а получается так. Грустно, товарищи, видеть как из них лезет коричневый цвет, да и глупость про средние века.

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