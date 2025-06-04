Министр культуры рассказала, закроют ли театр

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), выступая в передаче TV24 "Ziņu TOP", прокомментировала вопрос о запланированном государством прекращении финансирования общественных медиа-программ на русском языке. Также прозвучал вопрос о том, ожидаются ли изменения в отношении Русского театра в Риге.

«Театр с самого первого дня после полномасштабного вторжения России в Украину ясно выразил своё осуждение. Перед спектаклями по-прежнему звучат антивоенные послания, и их стратегическая цель — способствовать сплочению общества в Латвии — остаётся неизменной», — подчеркнула Лāце.

Министр отметила, что у Рижского русского театра есть своя специфическая аудитория, которой передаётся чёткая позиция — поддержка Украины.

«Также их выбор поставить “Вишнёвый сад” именно сейчас, как я понимаю, был связан с вопросом о том, может ли общество адаптироваться к изменениям и каким является этот процесс перемен», — подчеркнула Лāце.

На вопрос о будущем театра в связи с использованием русского языка министр культуры ответила, что никаких планов по прекращению деятельности театра не существует.

«Я считаю, что театр занимает своё место в культурном ландшафте Латвии, и его стратегическая задача — содействовать сплочению общества — на мой взгляд, сегодня так же актуальна, а возможно, даже более актуальна, чем раньше».