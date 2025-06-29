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«Здесь на лестнице богема решала - что и где сегодня будем пить» - Паулс 1 1565

Культура
Дата публикации: 29.06.2025
Neatkarīgā
«Здесь на лестнице богема решала - что и где сегодня будем пить» - Паулс

Дом Бенямину — одно из первых каменных высотных зданий в Риге, построенное в конце XIX века. Позже его приобрели владельцы влиятельных изданий Антон и Эмилия Бенямины, которые перестроили здание и превратили его в центр культурной и общественной жизни.

После советской оккупации в 1940 году дом Бенямини на улице Кришьяна Барона был национализирован.

В 2022 году исторический дом Бенямини был приобретен за почти шесть миллионов евро.

Как свидетельствует запись на странице «Дом Беньямину» в Facebook, недавно дом посетил композитор Раймондс Паулс.

"Это не просто визит — это встреча с прошлым, с музыкой, с историей. С момента последнего визита маэстро прошло немало времени. И ему есть что сказать.

Дом Бенямину — это место, где встречаются поколения, где разговоры сливаются с звуками фортепиано и где легенды возрождаются заново. Это не просто возвращение — это живая история», — говорится в записи.

«Атмода началась именно здесь... В кабинете Петерса. Здесь собирался союз композиторов. На лестнице обычно договаривались, что будем пить сегодня и куда пойдем. Богема. Я десять раз повторял одно и то же — как не стыдно нашему правительству, что продали дом. Это было удивительно. Это история, здесь сидели такие люди, боги», — вспоминает Р. Паулс.

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#история #раймонд паулс
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(1)
  • П
    Процион
    29-го июня

    А расскажи-ка ты, "маэстро", людям, зачем ты уничтожил рижский ТЮЗ — Театр Юного Зрителя. И сколько сам на этом заработал.

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