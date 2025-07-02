Далай-лама: ладно, рожусь еще раз. Он подтвердил: реинкарнация состоится, но не сказал где и когда

Духовный лидер тибетцев объявил, что после его смерти будет найден новый Далай-лама — строго по буддийским традициям, без вмешательства Пекина.

Духовный лидер тибетского буддизма, Далай-лама, в среду подтвердил, что многовековая традиция института Далай-лам продолжится после его смерти. Это заявление положило конец годам спекуляций о том, станет ли он последним, кто занимает этот пост. Его преемственность означает, что он вновь переродится.

CBC News cообщает, что Далай-лама выступил с этим заявлением в видеообращении на молитвенной церемонии в честь приближающегося 90-летия. Он подчеркнул, что поиск и признание следующего Далай-ламы должны происходить в соответствии с буддийскими традициями, а не под влиянием Китая.

«Никто, кроме нас, не имеет права вмешиваться в этот процесс», — заявил он, добавив, что поиск нового воплощения должен вестись «в строгом соответствии с прошлыми традициями».

Далай-лама отметил, что право определять его реинкарнацию принадлежит исключительно фонду Gaden Phodrang Trust, учрежденному им в 2015 году.

Китайская сторона отреагировала на заявление. Представитель МИД Мао Нин заявила, что реинкарнация Далай-ламы должна быть «утверждена центральным правительством», подтвердив тем самым претензии Пекина на контроль над этим религиозным институтом.

Политика и духовность

Вопрос о преемственности Далай-ламы имеет серьёзное политическое значение. Для многих тибетцев, как в изгнании, так и на родине, он остаётся символом идентичности и сопротивления китайскому контролю. Для верующих тибетского буддизма он — живое воплощение бодхисаттвы сострадания Ченрезига.

Текущие заявления Далай-ламы означают также противостояние попыткам Пекина навязать своего кандидата. Многие аналитики считают, что в будущем возможны два претендента на титул — один, выбранный китайскими властями, и другой — тибетскими монахами, верными нынешнему духовному лидеру.

Президент тибетского правительства в изгнании Пенпа Церинг заявил, что миллионы тибетцев обратились к Его Святейшеству с просьбой сохранить институт Далай-лам.

«В ответ на это всенародное прошение Его Святейшество проявил безмерное сострадание и согласился продолжить традицию», — сказал Церинг на пресс-конференции.

Он также предупредил Китай, чтобы тот не вмешивался в процесс реинкарнации: «Мы категорически осуждаем использование темы реинкарнации в политических целях и никогда не признаем навязанную Пекином фигуру».

Историческая перспектива

Нынешний Далай-лама, Тензин Гьяцо, является 14-м в этой духовной линии. Он был признан реинкарнацией в 1940 году, а в 1959 году покинул Тибет после подавления китайскими войсками народного восстания в Лхасе. С тех пор он живёт в индийском городе Дхарамсала, где основал демократическое правительство в изгнании и активно продвигает идею автономии Тибета.

По традиции тибетского буддизма, поиск нового Далай-ламы начинается только после смерти предыдущего, и занимает годы. Младенца с признаками перерождения определяют старшие монахи на основе духовных знаков и видений, после чего начинается его подготовка к роли духовного лидера.