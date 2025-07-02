Латвия закрыта, все ушли танцевать: на неделю предлагают вывесить флаги и уйти на удаленку

В честь Латвийского школьного праздника песни и танца, который пройдет 5–13 июля, организаторы призывают самоуправления Латвии вывесить государственные флаги. Кроме того, организаторы просят государственные и муниципальные учреждения, а также частные компании, работающие в Риге, по возможности перейти на удаленную работу, особенно 9, 10 и 11 июля.

Подчеркивая важность традиции Праздника песни и танца и его значимость, организаторы призывают всех жителей Латвии, а также учреждения и предприятия, вывесить государственные флаги в течение праздничной недели. Это уже стало традицией — впервые такой призыв прозвучал в 2013 году.

В праздничную неделю в столице ожидаются серьезные пробки, так как участников Праздника песни и танца будут перевозить 820 автобусов. Из-за такого наплыва транспорта движение в Риге может быть затруднено. Поэтому организаторы предупреждают: поездка на и с работы может занять больше времени, а всем, у кого есть возможность работать дистанционно, следует остаться дома.

XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи пройдет с 5 по 13 июля 2025 года в Риге. Ожидается, что он соберет свыше 38 000 молодых певцов, танцоров, музыкантов и других участников художественных коллективов из Латвии и латышской диаспоры. Это — рекордное число участников школьного праздника за всю историю независимой Латвии.

Согласно закону о Празднике песни и танца, школьный праздник проводится раз в пять лет между Всеобщими латышскими праздниками песни и танца. В 2020 году праздник из-за пандемии Covid-19 перенесли на 2021 год и провели в необычном формате, адаптированном к условиям пандемии.

Из государственного бюджета Министерства образования и науки на этот праздник выделено 9,89 миллионов евро. Это в два раза больше, чем было выделено на предыдущий праздник в 2015 году.