Можно ли на Празднике песни петь о любви мальчика и девочки?

Цитаты из беседы:

Эдгарс Витолс: Я думаю о репертуаре и с точки зрения политической ситуации, и с точки зрения интеграции. И третий аспект: давайте будем честными и открыто признаем, что современное общество, особенно молодежная среда, не то место, где можно свободно и широко — в том числе и в песнях — говорить о самых разных вопросах. Я только что видел сюжет, в котором люди спрашивали, почему рядом с любовью к отечеству нельзя говорить о других видах любви. Например, о семейной любви и отношениях между молодыми людьми, о первой любви. Я не боюсь говорить о матери и отце, но тогда нам придется иметь дело с ситуациями, когда в семьях произошли трагедии, родители развелись или ушли из-за экономических обстоятельств.

Мы не можем петь о братьях и сестрах, потому что у кого-то они есть, а у кого-то нет. Но мы не можем в хорах начальной школы для 4-9 классов, где поют и девочки, и мальчики, заставлять мальчиков петь песни, идентифицирующие себя с девочками: Я была маленькой девочкой, как роза... Мы не можем говорить о любви между мальчиками и девочками, потому что совершенно очевидно, что однополые пары также формируются в среднем школьном возрасте и возникают мысли о смене пола. Я всегда буду поддерживать латышские народные песни и любой текст, но если нам придется начать объяснять сегодняшним очень требовательным родителям, кто скажет: моя дочь или сын такой, но почему он должен так петь в хоре?

Журналист: Тогда Фестиваль танца вообще не может больше состояться, потому что там люди танцуют парами и играют на отношениях друг друга?

Эдгарс Витолс. И скоро так и будет. Прямо сейчас мы уже видим ситуации, когда девочки хотят надеть национальные костюмы мальчиков и танцевать вместо мальчиков, а мальчики готовы надеть костюмы девочек.