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Тарантиновский «негодяй» Майкл Мэдсен умер от остановки сердца в 67 лет 0 496

Культура
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Тарантиновский «негодяй» Майкл Мэдсен умер от остановки сердца в 67 лет
ФОТО: dreamstime

Американский актер Майкл Мэдсен, известный по ролям жестоких подонков в фильмах Квентина Тарантино "Убить Билла" и "Бешеные псы", умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным издания, Мэдсена обнаружили без признаков жизни в его доме в Малибу 3 июля. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть актера. По словам его менеджера Рона Смита, Мэдсен умер в результате остановки сердца. Полиция предполагает, что смерть наступила из-за естественных причин.

Майкл Мэдсен снялся в более чем в 170 фильмах. Славу ему принесло сотрудничество с Квентином Тарантино. Первой картиной стали «Бешеные псы» (1992), где Мэдсен исполнил роль члена банды Джо Кэббота, темноволосого «Мистера Блондина» Вики Вега. В дальнейшем сыграл в фильмах «Убить Билла» (2003) и «Омерзительная восьмерка» (2015).

Отмечается, что в последние годы Мэдсен работал в независимом кино и готовился издать книгу.

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