Министерство культуры (МК) объявило конкурс, в рамках которого в течение трех лет планируется выделить 30 180 евро на деятельность в области художественной критики.

Цель конкурса – способствовать повышению качества латвийской художественной критики и пониманию обществом художественных процессов, выделяя наиболее ценные критические работы в различных областях – театре, кино, литературе, музыке, изобразительном искусстве, архитектуре и танце.

Победитель конкурса должен будет оценить работы латвийских мастеров искусства в указанных областях за год. В задачу входит разработка регламента оценки, создание жюри и обеспечение его работы, а также в конце года — представление оценки художественной критики KM со списком претендентов в номинациях, определенных регламентом.

Также необходимо будет обеспечить доступность информации для общественности о критериях отбора, ходе конкурса и выдвинутых номинантах, а также почтить и наградить искусствоведов за выдающиеся достижения во время церемонии награждения. Включен ли банкет - не сообщается.

Задачи, возложенные на KM, должны быть выполнены в течение трех лет. Заявки в KM должны быть поданы до 7 ноября.