Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А много ли накритикуешь на 10 000 в год? - Минкульт выделил деньги 0 56

Культура
Дата публикации: 12.10.2025
LETA
Изображение к статье: А много ли накритикуешь на 10 000 в год? - Минкульт выделил деньги

Министерство культуры (МК) объявило конкурс, в рамках которого в течение трех лет планируется выделить 30 180 евро на деятельность в области художественной критики.

Цель конкурса – способствовать повышению качества латвийской художественной критики и пониманию обществом художественных процессов, выделяя наиболее ценные критические работы в различных областях – театре, кино, литературе, музыке, изобразительном искусстве, архитектуре и танце.

Победитель конкурса должен будет оценить работы латвийских мастеров искусства в указанных областях за год. В задачу входит разработка регламента оценки, создание жюри и обеспечение его работы, а также в конце года — представление оценки художественной критики KM со списком претендентов в номинациях, определенных регламентом.

Также необходимо будет обеспечить доступность информации для общественности о критериях отбора, ходе конкурса и выдвинутых номинантах, а также почтить и наградить искусствоведов за выдающиеся достижения во время церемонии награждения. Включен ли банкет - не сообщается.

Задачи, возложенные на KM, должны быть выполнены в течение трех лет. Заявки в KM должны быть поданы до 7 ноября.

Читайте нас также:
#искусство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Марк Бернес и Паола Линецкая: Печальная история любви
Изображение к статье: Марк Бернес и Паола Линецкая: Печальная история любви

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 1
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 2
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 60
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 90
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 162
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
В мире
Трамп объявил Израиль победителем 70
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 1
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 2
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 60

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео