Известный музыкальный журнал Billboard сообщил об историческом рекорде, который смогла установить популярная американская певица Мэрайя Кэри. Ее песни продержались на первой строчке главного американского хит-парада Billboard Hot 100 в общей сложности 100 недель.
Наибольший вклад в установление рекорда внесла популярная рождественская композиция певицы «All I Want for Christmas Is You». Этот трек возглавлял хит-парад Billboard в течение 21 недели.
Выпущенная в 1994 году песня возглавляла рождественские чарты течение семи лет, а 21 неделя проведенная треком на вершине хит-парада сама по себе является самым высоким показателем за всю историю журнала.
При этом в сотне самых «горячих» треков песня провела в общей сложности 78 недель, отобрав звание самого «долгоиграющего» произведения от женщин-исполнителей у песни «Levitating» Дуа Липы.
Как отмечается, набрать в общей сложности 100 недель на вершине чарта Billboard Мэрайя Кэри смогла, благодаря 19 своим песням. Среди них дебютный хит певицы, выпущенный в 1990 году «Vision of Love».
Взяв отметку в 100 недель на первом месте хит-парад Billboard Кэри оставила далеко позади ближайших преследователей. Так треки известной американской певицы Рианны продержались в топе 60 недель, за ней следуют The Beatles (59 недель) и рэпер Дрейк (56 недель). Чарт Billboard Hot 100 служит главным показателем популярности музыкальных композиций в США и составляется на основе данных о продажах, радиоротации и стриминговых прослушиваниях.
Мэрайя Кэри (род. 27 марта 1969, Хантингтон, Нью-Йорк, США) — американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп. В 1990 году под руководством исполнительного директора лейбла Columbia Records выпустила дебютный альбом Mariah Carey, который девять раз получил платиновый статус и включал в себя четыре хит-сингла, занявших первое место в американском чарте Billboard Hot 100. После замужества с Томми Моттолой в 1993 году и успеха альбомов Emotions (1991), Music Box (1993) и Merry Christmas (1994) Мэрайя Кэри была названа самым коммерчески успешным музыкантом за всю историю лейбла Columbia. Дуэт с группой Boyz II Men для второго сингла «One Sweet Day», выпущенного с альбома Daydream (1995), вошёл в историю музыки: их совместная песня занимала рекордное количество недель на первом месте в чарте Billboard Hot 100. В период записи альбома Мэрайя Кэри начала отходить от привычных ей R&B- и поп-жанров, медленно поворачиваясь в сторону хип-хопа. Эти изменения наглядно отражены в альбоме Butterfly (1997), при этом певица уже была разведена с Мотоллой.
Кэри покинула лейбл Columbia в 2000 году и заключила 100-миллионный контракт с Virgin Records. Незадолго до выпуска первого фильма «Блеск» (2001), Мэрайя Кэри находилась в состоянии эмоционального и физического истощения и была госпитализирована по причине сильного переутомления. После провала фильма и альбома лейбл Virgin Records выкупил ранее подписанный контракт на 5 студийных альбомов, выплатив 50 миллионов отступных. После неудачного периода Мэрайя подписала мультимиллионный контракт с Island Records и вернулась на вершины мировых чартов с альбомом The Emancipation of Mimi (2005). Второй сингл «We Belong Together» стал самым успешным синглом 2000-х, и позже был назван журналом Billboard «Песней десятилетия». Мэрайя Кэри приняла участие в съёмках фильма «Сокровище» (2009), в качестве актрисы второго плана, за которую получила премию «Прорыв года» на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс, и номинации «Лучшая актриса второго плана» и «Открытие актрисы второго плана в кинофильме» на церемониях Black Reel и NAACP Image Award.
Кэри является одной из самых продаваемых певиц в истории музыки — её диски были проданы общим тиражом более 200 млн копий. В 1998 году она была названа самым продаваемым исполнителем десятилетия, а в 2000 — самой коммерчески успешной певицей тысячелетия на церемонии World Music Awards. Согласно данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, она является третьей по коммерческому успеху певицей, чьи альбомы в США были проданы тиражом 63 млн копий. В 2008 году песня «Touch My Body» возглавила чарт Billboard Hot 100, что сделало Кэри единственным артистом в истории музыки, чьи песни 18 раз занимали первое место этого чарта. Также она является обладательницей пяти премий «Грэмми». В августе 2015 года певица удостоилась именной звезды на «Аллее Славы» в Голливуде.
В декабре 2019 года песня «All I Want for Christmas Is You» возглавила чарт Billboard Hot 100 спустя 25 лет после дебюта в 1994 году и стала её 19-м чарттоппером американского хит-парада (по этому показателю Кэри уступает только легендарной британской группе The Beatles, которые лидировали в США 20 раз).
