В 2025 году в Иране были приведены в исполнение как минимум 1922 смертных приговора — это самый высокий показатель с 2015 года. Такие данные содержатся в ежегодном статистическом докладе Human Rights Activists in Iran (HRA) о ситуации с правами человека в стране.

По подсчетам правозащитников, число казней выросло на 106,6% по сравнению с 2024 годом, несмотря на то что количество вынесенных смертных приговоров, напротив, сократилось. В 2025 году суды приговорили к смерти 168 человек, что на 21,4% меньше, чем годом ранее.

В докладе отмечается, что около 95% казней были проведены тайно — без официальных сообщений со стороны властей. Правозащитники поясняют, что такие случаи фиксируются на основе информации от независимых источников: родственников осужденных, адвокатов, заключенных, сотрудников тюрем, а также региональных правозащитных сетей и местных СМИ. В ряде случаев данные подтверждаются несколькими независимыми каналами, однако HRA подчеркивает, что из-за закрытости системы реальное число казней может быть выше.

Согласно докладу, 47,55% казненных были осуждены по обвинениям в убийстве, 46,1% — по делам о наркотиках. На приговоры, связанные с угрозой государственной безопасности — в том числе по делам о терроризме, шпионаже и участии в вооруженном мятеже, — пришлось менее 3% казней. Правозащитники также сообщают, что среди казненных были как минимум два человека, которые на момент предполагаемого преступления были несовершеннолетними, что противоречит международным обязательствам Ирана. Десять казней в 2025 году были проведены публично.

В HRA отмечают, что резкий рост числа приведенных в исполнение смертных приговоров отражает общую тенденцию ужесточения репрессивной политики и усиления применения смертной казни на фоне снижения прозрачности судебной и пенитенциарной системы.