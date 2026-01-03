В ближайшие дни на реках Латвии продолжится процесс ледообразования и движение шуги, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.
Сегодня в Латвии наблюдается небольшой оттепель, но местами возможен слабый мороз, поэтому образование льда будет происходить менее интенсивно.
В то же время в ночь на воскресенье мороз усилится, что приведёт к более активному формированию ледяного покрова и его укреплению.
Во время образования льда уровень воды в отдельных участках рек будет резко колебаться.
Во время снегопадов в реках будет образовываться снежная каша.
Под влиянием этих процессов в Даугаве в Плявиньской водохранилище продолжится движение льда и шуги из верхнего течения реки, что приведёт к смещению, уплотнению и продвижению ледяного покрова в верховьях водохранилища и выше по течению.
В связи с этим продолжится повышение уровня воды в Зельки, а также ожидается подъём уровня воды в Екабпилсе.
На других реках также продолжится движение шуги, а у берегов будет усиливаться припай (nолстая, прочная, неподвижная полоса льда у берегов).
