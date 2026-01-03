Министр обороны США Пит Хегсет назвал страны Балтии и Польшу образцовыми союзниками, главным образом из-за их оборонных расходов, однако возникает вопрос, насколько можно будет полагаться на США в "час X", заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня Марис Анджанс.

Он отметил, что несмотря на позитивное восприятие Балтии американскими институтами, окончательное решение примет один человек — президент США Дональд Трамп. На вопрос, можно ли рассчитывать на вмешательство США в случае кризиса, Анджанс ответил, что в этом году Трамп чаще использовал тарифы и угрозы ими, а в войнах участвовал только тогда, когда была гарантирована победа и вовлечение происходило быстро.

В качестве примера Анджанс привел войну между Израилем и Ираном, в которую США, по его словам, вмешались тогда, когда Израиль уже выполнил "большую часть работы" — ликвидировал генералов, учёных и системы ПВО, и израильские летательные аппараты беспрепятственно летали над Ираном.

Анджанс рассказал, что в этом контексте произошла операция "Полуночный молот" ("Midnight Hammer"), в ходе которой Трамп направил бомбардировщики B-2 и другие воздушные суда для ударов по иранским ядерным объектам, а затем быстро настаивал на перемирии. Он также упомянул удары США по Сирии, Сомали и Йемену, которые эксперт охарактеризовал как быстрые, "хирургические" и без явного стремления к эскалации конфликта.

Комментируя высказывания министра обороны США о странах Балтии и Польше, Анджанс указал, что у этих стран хороший имидж, в том числе благодаря прежнему сотрудничеству в Афганистане, Ираке и коалиции против "Исламского государства" (ИГИЛ). Однако он вновь подчеркнул, что решающим остаётся вопрос: как США поступят, если "что-то случится" — будут ли они смотреть на Балтию и Польшу как на союзников с хорошей репутацией, или как на европейцев, чья репутация в глазах Трампа ниже.

Анджанс отметил, что война в Украине и процесс мирных переговоров вызывают противоречивые чувства. По его словам, Трамп заявлял, что Россия не нападёт на другие соседние страны, пока он президент. По мнению Анджанса, у России может быть иная логика — что Трамп готов "разделить Украину". Он добавил, что посланник США Стив Уиткофф ездил в Москву и Санкт-Петербург, а затем озвучивал нарративы главы РФ Владимира Путина. Анджанс отметил, что гипотетически аналогичным образом можно смотреть и на Нарву с Даугавпилсом, если появится подход "торговли территориями" и логика "там ведь говорят по-русски". В качестве "печального события" он также упомянул фактическую "перезагрузку" отношений с Беларусью.

В то же время Анджанс указал, что США изменились и в долгосрочной перспективе станут более эгоистичными, а также напомнил, что США планируют сократить количество военных в Европе, о чём администрация ясно заявила. Он отметил, что даже если звучат слова поддержки и американские военные ротируются в регионе, общая поддержка Европы может ослабнуть, а сама Европа подвергается критике.

Анджанс также обратил внимание на нестабильность позиции Хегсета, упомянув так называемый "сигналгейт" и другие события, добавив, что Хегсет может отойти в сторону, а на его место может прийти, например, друг вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, министр армии США Дэн Дрисколл или заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Директор Центра геополитических исследований отметил, что их отношение к Европе неблагоприятное, и они делают акцент на переориентацию на Азию и Китай.

Эксперт подчеркнул, что в "час X" решение нужно принимать довольно быстро, а разведслужбы замечают предупредительные сигналы, поскольку ничего не происходит "с ясного неба". В качестве примера он привел полномасштабное вторжение России в Украину, которому предшествовали очевидные признаки. Одновременно Анджанс указал, что слова поддержки политиков не всегда превращаются в действия, в пример приведя вопрос санкций, в том числе высказывания сенатора США Линдси Грэма о готовности ввести жёсткие санкции против России, которые не были реализованы, хотя, по оценке Анджанса, за них могли бы проголосовать около 80 сенаторов.

Отвечая на вопрос о повышении обороноспособности Европы, Анджанс отметил, что страны ЕС ощущают угрозы по-разному. Он сказал, что Германия, несмотря на свои недостатки, сделала многое, включая размещение бригады в Литве, что он охарактеризовал как крайне важный шаг. Директор Центра геополитических исследований риторически спросил, действительно ли, если смотреть цинично, Люксембургу и Бельгии стоит беспокоиться о вторжении России. Он отметил, что эти страны сталкиваются скорее с инцидентами с дронами, кибератаками и шпионажем. Он добавил, что, требуя большего от Европы, Латвии стоит помнить: для большинства других стран Европы угроза гораздо ниже.

Говоря о действиях Латвии, директор Центра геополитических исследований добавил, что Государственную службу обороны можно было бы ввести раньше, и отметил, что в этом году в Латвии на 11-месячную службу призвано 1000 человек, а в следующем году планируется около 1600 человек, тогда как в Эстонии и Литве ежегодно обучают около 4000 человек, что за пять лет даёт примерно 20 000 подготовленных людей.

Он назвал прискорбной ситуацию в отношении торговли с Россией и Беларусью, а также вопрос железнодорожных путей. Анджанс указал, что Россия по-прежнему является шестым по величине экспортным рынком для Латвии с объёмом свыше 800 миллионов евро, и отметил двойные стандарты — Латвия поддерживает Украину и укрепляет оборону, но в то же время продолжает торговлю с агрессором. Он добавил, что вооружённые силы призывают демонтировать рельсы, и подчеркнул, что у свободы есть цена, даже если это означает экономические потери.

Он также раскритиковал подход к вопросу рельсов, указав, что требование единого решения между Латвией, Литвой и Эстонией — это шаг назад, поскольку общее решение принять не удастся, в том числе из-за того, что у Литвы есть Кёнигсбергский транзит, установленный согласно договору между ЕС и Россией.

Анджанс резюмировал, что в Латвии сделано многое, но темп мог быть выше, а позиция — более принципиальной, особенно в вопросах торговли с Россией и железнодорожных путей в Россию и Беларусь. Эксперт подчеркнул, что Латвия обходится без российского газа и электричества, но не хочет обходиться без российского рынка.