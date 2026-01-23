Baltijas balss logotype
США знай место? Латвия выразила солидарность с Данией и призвала надавить на Россию 8 1844

Политика
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidenta kanceleja

Латвия выразила солидарность с Данией в вопросе притязаний США к территории Гренландии и поддержала укрепление безопасности в Арктике.

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

По ее словам, на внеочередном заседании Евросовета в Брюсселе обсуждались текущие международные события и трансатлантические отношения. "Позитивно, что произошла деэскалация ситуации", - отметила премьер-министр.

По словам Силини, Латвия выразила солидарность с Данией и поддержала укрепление безопасности в Арктике.

"Мы продолжаем неизменно поддерживать Украину и усиливать давление на Россию", - подчеркнула премьер-министр.

Она также добавила, что Европа будет укреплять свою конкурентоспособность и инвестиции в оборону.

#США #Украина #Латвия #Дания #арктика #Гренландия #Евросовет #Россия #политика
Оставить комментарий

(8)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го января

    Чтобы США не захватили Гренландию, надо давить на Россию. "Л" - логика, в нашей политической среде отсутствующая...

    14
    2
  • 24-го января

    Я не понимаю, Латвия громче всех кукарекают на Россию, думал нормально, надо перед штатами масть держать, деньги-политика такая, и все дела… Теперь Латвия кукарекает громче всех на США… У Латвии спонсор сменился?

    13
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    "Добрый"! Какой же Вы проницательный и осведомлённый. Похоже что частенько своим же советом и пользуетесь.

    7
    1
  • Д
    Дед
    23-го января

    Послание Силини тоже на стол к Трапу. Может и наших клоунов на суд в США вызовут с помощью морпехов.

    36
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    Извините пожалуйста, автор! А Вы уверены что это смешно? Есть основание полагать что или Вы, или Силиня невменяемы.

    25
    1
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    Это очень грустно. Основания полагать ,конечно,есть.Посмотрите в зеркало. Да.Есть основания полагать и очень серьёзные основания

    6
    12
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    Извините пожалуйста, автор! А Вы уверены что это смешно? Есть основание полагать что или Вы, или Силиня невменяемые.

    15
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го января

    США знай место? -- Обанабананамама и что это таки означает? А ведь совсем недавно такими закадычными друганами были. И на тебе!

    39
    1
Читать все комментарии

Видео