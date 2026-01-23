Латвия выразила солидарность с Данией в вопросе притязаний США к территории Гренландии и поддержала укрепление безопасности в Арктике.

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

По ее словам, на внеочередном заседании Евросовета в Брюсселе обсуждались текущие международные события и трансатлантические отношения. "Позитивно, что произошла деэскалация ситуации", - отметила премьер-министр.

По словам Силини, Латвия выразила солидарность с Данией и поддержала укрепление безопасности в Арктике.

"Мы продолжаем неизменно поддерживать Украину и усиливать давление на Россию", - подчеркнула премьер-министр.

Она также добавила, что Европа будет укреплять свою конкурентоспособность и инвестиции в оборону.