Мир вступил в новый этап нестабильности, который повлияет и на 2026 год, заявила в передаче TV3 «900 секунд» заместитель директора Латвийского института внешней политики Уна Александра Берзиня-Черенкова.

Она признала, что прошедший год был сложным и переменчивым. «Новый мировой беспорядок — так можно охарактеризовать прошлый год», — сказала Берзиня-Черенкова, добавив, что события в глобальной политике меняются почти каждый час.

Одновременно Латвия из потребителя безопасности превратилась в активного участника формирования глобальной безопасности, участвуя в работе Совета безопасности ООН и поддерживая международных партнёров.

Эксперт отметила, что несмотря на сложную ситуацию, Европа становится всё более единой. «Произошла смена мышления — Европа становится сильнее», — подчеркнула она. Тем не менее, главным вызовом по-прежнему остаётся полномасштабная война России против Украины.

Берзиня-Черенкова указала, что и внешние отношения Латвии изменяются — появляются как новые партнёры, так и новые вызовы. Для малых стран становится всё важнее сохранять свои ценности в условиях ослабления влияния международных институтов.

Говоря о трансатлантических отношениях, она признала, что заявления президента США Дональда Трампа нередко противоречивы и могут вызывать неясность. «Они порой оказывают влияние и дестабилизируют», — сказала эксперт, однако подчеркнула, что НАТО и сотрудничество с США по-прежнему существуют.

«Трансатлантическая связь всё же сохраняется, НАТО не прекратило своё существование», — отметила она.

При этом для Латвии всё более значимой становится роль Европейского союза как единой политической и оборонной силы.

Смотрясь в 2026 год, Берзиня-Черенкова предположила, что Латвии придётся активно участвовать в обсуждениях по вопросам европейской безопасности, защиты демократии и продвижения экономических интересов.

«Латвия должна быть готова работать в любом сценарии», — подчеркнула она.

Одновременно продолжится перераспределение глобальных сил, особенно в соперничестве США и Китая. Эксперт указала, что в условиях нестабильности Латвии предстоит найти баланс между безопасностью, демократическими ценностями и повышением благосостояния, особенно на фоне приближающегося избирательного периода.

TV3