Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Нужно быть готовыми к любому сценарию»: Латвийский институт внешней политики спрогнозировал, что нас ждет в этом году 2 1279

Политика
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Нужно быть готовыми к любому сценарию»: Латвийский институт внешней политики спрогнозировал, что нас ждет в этом году

Мир вступил в новый этап нестабильности, который повлияет и на 2026 год, заявила в передаче TV3 «900 секунд» заместитель директора Латвийского института внешней политики Уна Александра Берзиня-Черенкова.

Она признала, что прошедший год был сложным и переменчивым. «Новый мировой беспорядок — так можно охарактеризовать прошлый год», — сказала Берзиня-Черенкова, добавив, что события в глобальной политике меняются почти каждый час.

Одновременно Латвия из потребителя безопасности превратилась в активного участника формирования глобальной безопасности, участвуя в работе Совета безопасности ООН и поддерживая международных партнёров.

Эксперт отметила, что несмотря на сложную ситуацию, Европа становится всё более единой. «Произошла смена мышления — Европа становится сильнее», — подчеркнула она. Тем не менее, главным вызовом по-прежнему остаётся полномасштабная война России против Украины.

Берзиня-Черенкова указала, что и внешние отношения Латвии изменяются — появляются как новые партнёры, так и новые вызовы. Для малых стран становится всё важнее сохранять свои ценности в условиях ослабления влияния международных институтов.

Говоря о трансатлантических отношениях, она признала, что заявления президента США Дональда Трампа нередко противоречивы и могут вызывать неясность. «Они порой оказывают влияние и дестабилизируют», — сказала эксперт, однако подчеркнула, что НАТО и сотрудничество с США по-прежнему существуют.

«Трансатлантическая связь всё же сохраняется, НАТО не прекратило своё существование», — отметила она.

При этом для Латвии всё более значимой становится роль Европейского союза как единой политической и оборонной силы.

Смотрясь в 2026 год, Берзиня-Черенкова предположила, что Латвии придётся активно участвовать в обсуждениях по вопросам европейской безопасности, защиты демократии и продвижения экономических интересов.

«Латвия должна быть готова работать в любом сценарии», — подчеркнула она.

Одновременно продолжится перераспределение глобальных сил, особенно в соперничестве США и Китая. Эксперт указала, что в условиях нестабильности Латвии предстоит найти баланс между безопасностью, демократическими ценностями и повышением благосостояния, особенно на фоне приближающегося избирательного периода.

TV3

Читайте нас также:
#НАТО #США #Украина #Европа #безопасность #экономика #Россия #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го января

    Латвия должна быть готова работать в любом сценарии == Оно конечно, но может быть в начале с долгами рассчитаться, а также изыскать миллиард, чтобы вступить в сообщество, предлагаемое Трампом?

    27
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го января

    Такой прогноз, как у этого Черенка Берёзы, и я дать могу, для этого совсем необязательно числиться великим аналитиком. "Случиться может всё, мы должны быть готовы" - это прогноз?! Срочно выделите мне из бюджета пару миллиончиков для организации встречи инопланетян - случиться же может всё, мы должны быть готовы!

    45
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ринкевич поставил точку в битве за Гренландию – Трампу решение Риги может не понравиться
Изображение к статье: Valsts prezidenta kanceleja
Изображение к статье: Страны Балтии начали совместную ревизию реализации проекта Rail Baltica
Изображение к статье: Министр призвал созвать внеочередное заседание Госцентра энергетических кризисов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео