На этой неделе глава правительства находилась с рабочим визитом в Мюнхене, где приняла участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, а также провела двусторонние встречи с должностными лицами и представителями международных компаний, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Во второй день конференции премьер-министр Латвии участвовала в основных сессиях, на которых с выступлениями выступили государственный секретарь США Марко Рубио и президент Украины Владимир Зеленский.

“Государственный секретарь США Марко Рубио в своем выступлении подчеркнул, что США и Европа всегда были и будут союзниками — сильными каждый по отдельности, но еще сильнее вместе. Мы не позволим никому разрушать трансатлантические связи. Европа и США вместе формируют более сильное, безопасное и процветающее будущее. В Латвии мы уже действуем. Четкие действия необходимы по обе стороны Атлантики уже сейчас”, — подчеркнула Силиня.

Во второй день Мюнхенской конференции по безопасности латвийский премьер встретилась с Мерцем. Стороны обсудили, какие шаги уже предпринимаются для помощи Украине, а также как укреплять и интенсифицировать трансатлантические отношения с США.

Силиня и Мерц обсудили развитие европейской военной промышленности. У Латвии совместно с Германией уже есть несколько конкретных проектов — как с “Rheinmetall”, так и с “Diehl Defence” и “DND”, отметила премьер-министр, подчеркнув, что это свидетельствует о способности Европы производить вооружение для собственной обороны.

Собеседники сошлись во мнении, что действовать необходимо уже сейчас. Военную промышленность нужно развивать немедленно, поддержку Украине — усиливать немедленно, одновременно ограничивая Россию и ее возможности финансировать войну. “Мы ожидаем также дополнительных санкций со стороны США, о которых в своем выступлении объявил Рубио”, — акцентировала Силиня.