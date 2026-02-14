Как известно, скандал с полетами на частных самолетах стоил карьеры Кришьянису Кариньшу. Однако больше всего пострадал вовсе не он, а... теперь уже бывший шеф Госканцелярии Янис Цитсковскис, который стал единственным обвиняемым в рамках "самолетного" уголовного дела. Сам Цитсковскис с предъявленными обвинениями категорически не согласен.

"Макрон, Меркель летали в Брюссель на персональных бортах. А Кариньш - рейсовым самолетом. И в какой-то момент у Кариньша возникло желание жить также и летать частными бортами... Это было желание премьера. А обвиняют меня! Мне говорят, что я должен был лучше контролировать процесс и отменить заказанные премьером рейсы частных самолетов! Я посмотрел все законы и еще раз убедился, что нет у меня такого права!" - рассказал Я. Цитсковскис. Он сообщил, что в разгар скандала две советницы пришли к нему и уговаривали его... взять ответственность на себя!

"Политика - противное дело", - констатировал экс-чиновник в интервью Армандсу Броксу на его подкасте Virziens ("Направление") на youtube-канале.