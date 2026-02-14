Baltijas balss logotype
«Кариньш хотел быть, как Макрон, а отвечать мне!» 1 1623

Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Кариньш хотел быть, как Макрон, а отвечать мне!»

Бывший шеф Госканцелярии раскрывает "закулисье" громкого "самолетного дела".

Как известно, скандал с полетами на частных самолетах стоил карьеры Кришьянису Кариньшу. Однако больше всего пострадал вовсе не он, а... теперь уже бывший шеф Госканцелярии Янис Цитсковскис, который стал единственным обвиняемым в рамках "самолетного" уголовного дела. Сам Цитсковскис с предъявленными обвинениями категорически не согласен.

"Макрон, Меркель летали в Брюссель на персональных бортах. А Кариньш - рейсовым самолетом. И в какой-то момент у Кариньша возникло желание жить также и летать частными бортами... Это было желание премьера. А обвиняют меня! Мне говорят, что я должен был лучше контролировать процесс и отменить заказанные премьером рейсы частных самолетов! Я посмотрел все законы и еще раз убедился, что нет у меня такого права!" - рассказал Я. Цитсковскис. Он сообщил, что в разгар скандала две советницы пришли к нему и уговаривали его... взять ответственность на себя!

"Политика - противное дело", - констатировал экс-чиновник в интервью Армандсу Броксу на его подкасте Virziens ("Направление") на youtube-канале.

Читайте нас также:
#интервью #законы #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • EB
    Emigrants Berzins
    15-го февраля

    А мосье Цитсковскис хотел быть как Джеф Безос, но пока получилось только облысеть. От непосильной работы в Канцелярии, надо полагать.

    9
    2

