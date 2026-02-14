Baltijas balss logotype
«Подходящее время, чтобы заняться деколонизацией» 2 909

Политика
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Подходящее время, чтобы заняться деколонизацией»
ФОТО: LETA

Публицист предлагает создать механизм выдворения "колонистов" из Латвии.

Публицист Янис Калнс в открытом письме Сейму, опубликованном на портале pietiek.com, призывает законодателей решить "вопрос деколонизации".

"Теперь, когда Россия развернула активную военную деятельность на Украине, подходящее время, чтобы как-то начать решать проблему преодоления последствий оккупации и колонизации в Латвии. С этой целью было бы необходимо целенаправленно поддерживать репатриацию иммигрантов, въехавших в период колонизации, создав более атсевистский государственный орган, который бы предоставлял людям, не желающим здесь жить и интегрироваться в латышское общество, определенную поддержку в репатриации на свои родные земли, которые теперь в большинстве случаев являются независимыми государствами.

Без такой государственной поддержки проблема деколонизации скорее всего не может быть решена и как тяжелое бремя задохнется все латвийское общество. Для тех, кто здесь хочет остаться жить, интеграция не может быть только знанием государственного языка. Таким людям совершенно необходимо преодолеть пропозированное в сознании российского народа на протяжении веков мышление империализма и колониализма, а также на уровне индивида чувствовать свою соответственность за тяжкие преступления, совершенные их государством. Соотвественность в данном случае имеет больше моральный, чем юридический аспект.

Конечно, за имперскую колониальную политику России на протяжении многих столетий нельзя винить каждого поселенца отдельно, потому что ни одна власть не требует от каждого индивида - согласен ли ты со мной, если захвачу другую страну. Однако нет сомнений, что значительную часть ответственности должны нести те, кто, будучи подданными покорившего государства, активно поддерживал такую политику своей власти, хотя бы на личном уровне.

#история #Латвия #культура #политика
(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    15-го февраля

    ...также на уровне индивида чувствовать свою соответственность за тяжкие преступления, совершенные их государством... ну, так тебе тебе первому, как бывшему гражданину СССР надо встать на колени и ползти от Милды до Музея оккупации и вымаливать прощение.

    5
    0
  • LB
    Lidija Belonosova
    14-го февраля

    Кому не лень - напишите слово ,,публицист,, в Интернете и вам станет понятно что это за ,,личность,,. По простому - это человек ничего не производящий и не вносящий вклад ни в экономику , ни в промышленность, ни в культуру, ни в сельское хозяйство, ни в торговлю- НИКУДА ! Публицист с помощью статей зомбирует не только простых трудяг, но и ,,Высшие касты,, ! Публицист - это ,,Офиокордицепс однобокий,, , гриб - паразит, который зомбирует с помощью веществ , воздействует на нервную систему , превращая муравьёв в ,,марионеток,, ,управляет их поведением.

    13
    0

