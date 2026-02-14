Baltijas balss logotype
В действиях РФ нет готовности к миру, необходимо давление на агрессора - Браже 8 1735

Политика
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В действиях РФ нет готовности к миру, необходимо давление на агрессора - Браже
ФОТО: LETA

Действия России не свидетельствуют ни о какой готовности к миру, поэтому необходимо дополнительное давление на агрессора, следует из заявления министра иностранных дел Байбы Браже агентству ЛЕТА и информации, распространенной Министерством иностранных дел.

Министр обратила внимание, что она, президент государства Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня на Мюнхенской конференции по безопасности на всех уровнях достаточно откровенно заявляли, что единственный путь к миру — принудить Россию к подлинным переговорам. В настоящее время нет никаких признаков того, что Россия хочет мира. Это видно по обстрелам Украины и попыткам разрушить всю гражданскую инфраструктуру, в том числе родильные дома.

“Это действительно государство-террорист”, — подчеркнула Браже.

“Краткий вывод таков: мы не видим, что Россия по-прежнему была бы настроена на переговоры, следовательно, необходимо дополнительное давление на Россию — как санкции, так и тарифы, сокращение квот и прочее”, — отметила министр.

Вопреки российской пропаганде, ее экономика продолжает рушиться, потери на поле боя огромны, а успехи — незначительны, сказала Браже, добавив, что союзники Украины сильнее как в военном, так и в экономическом плане. Союзники должны оказывать максимальную поддержку самообороне Украины, решению энергетического кризиса и гражданскому населению, а Россию следует продолжать “принуждать к миру силой” — санкциями и мерами против “теневого флота”, указала министр.

Браже подчеркнула, что эффективными оказались тарифы, введенные США, например, против Индии за закупку российской нефти и газа. То же может быть сделано и в отношении других стран, поскольку важно сократить доходы российского бюджета и не дать России возможности приобретать товары, которые она может использовать для производства ракет.

“Это, конечно, сразу приводит нас к Китаю. Для России Китай является крупнейшим спонсором войны, поскольку поставляет товары двойного назначения”, — напомнила министр.

Комментируя заявление государственного секретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности о возрождении трансатлантических связей на основе общего наследия, министр напомнила, что США заявили: Европе необходимо серьезнее заняться собственной обороной и обеспечить соответствующее финансирование.

“У американцев глубокая обеспокоенность тем, что Европа в настоящее время технологически отстает, и есть опасения, что Европа в какой-то момент может затормозить совместную работу с США в отношении третьих стран за влияние в мире”, — подчеркнула министр.

Сегодня утром также состоялась встреча министров иностранных дел стран Балтии и Северных стран (NB8) с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Министры обсудили наиболее критические потребности Украины в самообороне, преодолении энергетического кризиса, вызванного террористическими действиями России, и поддержке населения. В свою очередь, Сибига проинформировал о процессе мирных переговоров.

На этой неделе министр иностранных дел участвовала в нескольких дискуссиях высокого уровня на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященных актуальным вызовам внешней политики и политики безопасности, а также встретилась с министрами и высокопоставленными должностными лицами Украины, стран Балтии, Северных стран и других государств.

Оставить комментарий

(8)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го февраля

    Жаль что дурку на Твайке прикрыли... Туда бы очень многих из правительства щас можно было бы определить... И алкашку тоже, возможно даже в первых рядах.

    7
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го февраля

    В здоровых отношениях баба не давится салатом, а радостно жрёт мясо, запивая его пивом и при этом постоянно пердит и рыгает.

    9
    6
  • bt
    bory tschist
    Mr.FGJCNJK
    15-го февраля

    a ты, бедолага, уже – даже и попёрдывать не можешь, из тебя, с некоторых пор, нáчалo вытекать что-то необыкновенно жидкое, по-cоветски смердящeе и ... в красных тонáх

    1
    6
  • 010725
    010725
    15-го февраля

    Как нам всем повезло здесь в Латвии. Наши министры индел такие разные, но все похожи на Элтона Джона.

    16
    2
  • 010725
    010725
    15-го февраля

    Мало готовности к миру прозреваю в действиях России я.

    1
    2
  • З
    Злой
    14-го февраля

    Глядя на это, понимаешь что наделала средневековая инквизиция, уничтожив на кострах красивых женщин.

    70
    4
  • EB
    Emigrants Berzins
    Злой
    14-го февраля

    Просто бывшей спортсменке и комсомолке надо меньше бухать. Хотя, женский алкоголизм неизлечим, увы.

    63
    3
  • JL
    Janina LV
    14-го февраля

    Если верить Браже, переговоры — это когда один говорит, а второй обязан соглашаться. Она говорит дипломатия, но слышится, что работает по инструкции из обкома.

    83
    2
Читать все комментарии

Видео