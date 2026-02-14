Действия России не свидетельствуют ни о какой готовности к миру, поэтому необходимо дополнительное давление на агрессора, следует из заявления министра иностранных дел Байбы Браже агентству ЛЕТА и информации, распространенной Министерством иностранных дел.

Министр обратила внимание, что она, президент государства Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня на Мюнхенской конференции по безопасности на всех уровнях достаточно откровенно заявляли, что единственный путь к миру — принудить Россию к подлинным переговорам. В настоящее время нет никаких признаков того, что Россия хочет мира. Это видно по обстрелам Украины и попыткам разрушить всю гражданскую инфраструктуру, в том числе родильные дома.

“Это действительно государство-террорист”, — подчеркнула Браже.

“Краткий вывод таков: мы не видим, что Россия по-прежнему была бы настроена на переговоры, следовательно, необходимо дополнительное давление на Россию — как санкции, так и тарифы, сокращение квот и прочее”, — отметила министр.

Вопреки российской пропаганде, ее экономика продолжает рушиться, потери на поле боя огромны, а успехи — незначительны, сказала Браже, добавив, что союзники Украины сильнее как в военном, так и в экономическом плане. Союзники должны оказывать максимальную поддержку самообороне Украины, решению энергетического кризиса и гражданскому населению, а Россию следует продолжать “принуждать к миру силой” — санкциями и мерами против “теневого флота”, указала министр.

Браже подчеркнула, что эффективными оказались тарифы, введенные США, например, против Индии за закупку российской нефти и газа. То же может быть сделано и в отношении других стран, поскольку важно сократить доходы российского бюджета и не дать России возможности приобретать товары, которые она может использовать для производства ракет.

“Это, конечно, сразу приводит нас к Китаю. Для России Китай является крупнейшим спонсором войны, поскольку поставляет товары двойного назначения”, — напомнила министр.

Комментируя заявление государственного секретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности о возрождении трансатлантических связей на основе общего наследия, министр напомнила, что США заявили: Европе необходимо серьезнее заняться собственной обороной и обеспечить соответствующее финансирование.

“У американцев глубокая обеспокоенность тем, что Европа в настоящее время технологически отстает, и есть опасения, что Европа в какой-то момент может затормозить совместную работу с США в отношении третьих стран за влияние в мире”, — подчеркнула министр.

Сегодня утром также состоялась встреча министров иностранных дел стран Балтии и Северных стран (NB8) с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Министры обсудили наиболее критические потребности Украины в самообороне, преодолении энергетического кризиса, вызванного террористическими действиями России, и поддержке населения. В свою очередь, Сибига проинформировал о процессе мирных переговоров.

На этой неделе министр иностранных дел участвовала в нескольких дискуссиях высокого уровня на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященных актуальным вызовам внешней политики и политики безопасности, а также встретилась с министрами и высокопоставленными должностными лицами Украины, стран Балтии, Северных стран и других государств.