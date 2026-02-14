Вообразим таксиста из солнечной страны Азии, коему надо доставить клиента в Старую Ригу. Он вводит в навигатор название – Католю, а в результате вместо Старой Риги приезжает на Латгальский форштадт. Потому что после переименований получится, что у нас будет две улицы — только одна «иела», а вторая «гатве»...

На днях Ваш автор пообщался с историками из Центра публичной памяти — по теме названий рижских улиц. На самом деле, массовая замена столичных одонимов, пока что находится только на начальном этапе. И все говорит о том, что столичные власти сейчас решили притормозить с данным процессом.

Центр публичной памяти составляют ученые, прежним местом работы коих была Специальная междисциплинарная комиссия по изучению документов Комитета государственной безопасности в соответствии с Законом о сохранении, использовании документов бывшего Комитета государственной безопасности и констатации факта сотрудничества лиц с КГБ (таково полное название).

Свидетельства эпох

Магистр социологии и политологии Дидзис Шенбергс рассказал, что в конце 1980-х годов, когда еще в Латвийской ССР начали возвращать исторические названия улиц, тогдашний лидер мнений, академик Янис Страдиньш руководил рабочей группой, и отверг возвращение «религиозных» имен. Кроме Базницас, Крустабазницас и Балтасбазницас!

Потому, полагает Д.Шенбергс, сегодня необходимо восстановить улицы Реформату (пока что Алксная), Католю (Полю), Дебесбраукшанас (Менесс), Светцельниеку (Цельниеку). Последнюю «перекрестили» в начале 1960-х годов, во время гонки за обладание Луной, в коей одно время лидировал СССР. Из «космических» названий Ригу предлагают освободить от Андромедас гатве — переименовав ее в честь Вероники Стрелерте, поэтессы, публиковавшейся в эмиграции, супруги известного историка «тримды» Арведса Швабе.

В связи с такими же показателями — приверженности социалистическому реализму, предложено сменить названия «писательских» улиц — Анны Саксе (будет – Хермана Брауна), Судрабу Эджус (Кристофа Фирекера), Мирдзы Кемпе (Мартина Брауна). Все эти улочки находятся в Межапарке.

Еще среди приспешников СССР обнаружена улица Паула Лейиня — в Золитуде. Известный латышский агроном являлся министром образования в марионеточном правительстве Аугустса Кирхенштейнса в 1940 году. Впрочем, это можно расценить как деятельность в амплуа «свадебного генерала». Равносильно тому, как господин Лейиньш в 1918 году побывал в Земельном комитете Балтийского герцогства — планировавшегося Берлином объединения частей Латвии и Эстонии. Кстати, там же засветились два выдающихся зодчих — Эйженс Лаубе и Константинс Пекшенс. Что сказать, время было такое!

От старовера до легионера

Коммуникация с разными фракциями Рижской Думы выявила разночтения с предложенным списком. «Нам не кажется, что нужно поддерживать улицу генерала Бангерскиса», – оценил встречную идею Национального объединения Д.Шенбергс.

Музей Оккупации прислал письмо, что не стоит также переименовывать улицу Русес — в Виля Янума. Бравый полковник служил в 4 армиях, последней, увы, был легион Waffen-SS. Ваш автор заметил историкам, что надо бы оказать уважение болгарам — все-таки они в ЕС и НАТО. На что получил ответ, что город Русе был специально «русифицирован», а изначально именовался по-турецки — Рущук.

Вообще же, историки из Центра публичной памяти и сами «приложили большие усилия», чтобы отстоять такие названия, как «староверские» улицы Феодора Саманского, Гребенщикова, Садовникова.

– Были представители Национального объединения, «Нового Единства», которые предлагали убрать все славянские названия улиц в Риге, – напомнил Д.Шенбергс.

Также пришлось объяснять политикам, что улица Русова (известная многим благодаря дислокации на оной Службы государственных доходов) не имеет отношения к славянам. Ее так назвали в 1902 году в честь балто-немецкого хрониста XVI-XVII веков, составителя Ливонской хроники!

Доктор истории Карлис Кангерис, проживший практически всю жизнь в эмиграции, ссылается на преамбулу к Сатверсме: «названия, связанные с коммунизмом, нужно менять».

– Вводить систематику, порядок. С Рижской Думой мы провели три конференции, где детализованно, в длинных рефератах эти вопросы разъяснили. Мы не решаем — только советуем. Проблемно было связаться с городами, волостями вне Риги. Разные аргументы слышали — скажем, денег нет.

По подсчету К.Кангериса, эксперты рекомендовали смену 140 одонимов по всей республике — пока что новые/cтарые названия обрели около 50.

Была Рабочая, станет Фабричная

Ваш автор напомнил маститому ученому — который лично знал эмигрантского историка Улдиса Германиса, что тот, еще в 1967 году приезжал из Швеции в Латвийскую ССР, чтобы получить архивные материалы о красных латышских стрелках, в т.ч. Юкумсе Вациетисе. Теперь же имя первого главкома Красной Армии хотят убрать с таблички улицы в Плявниеках. Но ведь командарм II ранга был незаконно репрессирован в годы культа личности, так же, впрочем, как и художник-конструктивист Густав Клуцис, улицу коего тоже хотят убрать!

– Там нет ни одного здания, – мотивировал Д.Шенбергс. Назвали в честь Клуциса потому, что в начале 2000-х в районе Сканстес предполагали построить Музей современного искусства, но что-то прошло не так...

Декоммунизация названий выглядит порой совсем анекдотично, к примеру, сменить Дарбу (Рабочую) — на Фабриканту (Фабричную)! А что, разве понятие труда при нынешней социальной формации уже не актуально?

Но и Дидзис Шенбергс не в восторге от чрезмерного рвения на местах:

– В Елгаве переименовали улицу Прохорова, хотя он был железнодорожный машинист, который пожертвовал своей жизнью, спасая людей при катастрофе поезда.

Добрались до Рериха

Ваш автор указал, что в ряде случаев речь касается улиц с поистине многотысячным населением — как то Андрея Сахарова (переименовать в честь поэта Карлиса Скалбе), который не мил потому, что изобретал термоядерное оружие в пользу советского ВПК. Точно так же, как Фридрих Цандер, автор патента крылатой ракеты (1924) и реактивного двигателя на жидком кислороде с керосином (1933).

Кристине Яриновска в этой связи указала, что в случае перемены названий улиц, их жителям не придется тратить деньги на получение новых документов. Вообще же, пока на повестке дня Рижской Думы эта череда переименований — не стоит. Может, после выборов Сейма!

Но вообще торопиться не надо, вот убрали с карты в начале 1990-х улицу Киевас — а как было бы сейчас актуально...

...Уже после встречи с представителями Центра, Ваш автор обнаружил новое электронное письмо от господина Кангериса. В нем он призывал назвать улицу в честь бывшего председателя Сейма Первой Республики, социал-демократа Паулса Калниньша. Но вместо какой? Убрать предполагается небольшой переулок, именуемый в память знаменитого просветителя, философа и художника – Николая Рериха.

КЛАДБИЩЕ

Юрист Кристине Яриновска обратила внимание также на то, что у многих наших земляков возникает непонимание относительно привычного названия Покровского кладбища: «Кто такой Покров?»