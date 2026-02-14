Публицист Янис Калнс в открытом письме Сейму, опубликованном на портале pietiek.com, призывает законодателей решить вопрос с отъездом из страны... "колонистов":

"Теперь, когда Россия развернула активную военную деятельность на Украине, подходящее время, чтобы как-то начать решать проблему преодоления последствий оккупации и колонизации в Латвии. С этой целью было бы необходимо целенаправленно поддержать репатриацию иммигрантов, въехавших в период колонизации, создав отдельный государственный орган, который бы предоставлял людям, не желающим здесь жить и интегрироваться в латышское общество, определенную поддержку в репатриации на свои родные земли, которые теперь в большинстве случаев являются независимыми государствами.

Без такой государственной поддержки проблема деколонизации скорее всего не может быть решена и как тяжелое бремя задохнется все латвийское общество. Для тех, кто здесь хочет остаться жить, интеграция не может быть только знанием государственного языка. Таким людям совершенно необходимо преодолеть заложенное в сознании российского народа на протяжении веков мышление империализма и колониализма, а также на уровне индивида чувствовать свою соответственность за тяжкие преступления, совершенные их государством. Соотвественность в данном случае имеет больше моральный, чем юридический аспект.

Конечно, за имперскую колониальную политику России на протяжении многих столетий нельзя винить каждого колониста отдельно, потому что ни одна власть не требует от каждого индивида - согласен ли ты со мной, если захвачу другую страну. Однако нет сомнений, что значительную часть ответственности должны нести те, кто, будучи подданными захватившего другие страны государства, активно поддерживал такую политику своей власти, хотя бы на личном уровне."