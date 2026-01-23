Baltijas balss logotype
Главный вызов демократии в Латвии — отчуждённость граждан от власти, - судья Суда ЕС 6 1707

Политика
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Главный вызов демократии в Латвии — отчуждённость граждан от власти, - судья Суда ЕС
ФОТО: LETA

На сегодняшний день самым большим вызовом для сохранения демократии в Латвии является отчуждённость граждан от власти, заявила в интервью передаче TV3 "900 секунд" судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле, пишет LETA.

Оценивая мировой и латвийский опыт после восстановления независимости, Зиемеле признала, что сохранить демократию трудно и за неё нужно бороться каждый день.

На её взгляд, самым серьёзным вызовом на протяжении длительного времени остаётся отчуждённость граждан от власти — и так продолжается до сих пор. Она призвала к очень серьёзным действиям как на экспертном, так и на уровне коммуникации, чтобы уменьшить это отчуждение.

"Это отчуждение — огромный, огромный риск для Латвии и, между прочим, и для других демократий", — сказала Зиемеле.

Она напомнила, что сила демократии — в свободе человека: чем больше у каждого человека есть поддержанных государством возможностей свободно принимать решения, тем более самодостаточным и безопасным является общество.

Одновременно Зиемеле признала, что не все считают демократию наилучшей формой правления, и во многих демократических странах, включая Латвию, распространяются тенденции к автократии.

На вопрос, не пошатнул ли президент Дональд Трамп демократический строй в США, Зиемеле ответила, что несмотря на автократические черты, там по-прежнему действует принцип сдержек и противовесов — суды независимы, народ граждански активен, работают свободные СМИ, и это абсолютно отличает США, например, от России.

"В отношении США нужно смотреть, как весь этот процесс будет развиваться с конституционной точки зрения", — отметила судья Суда ЕС, напомнив, что в конце этого года в США ожидаются промежуточные выборы.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • А
    Антимонетарист
    23-го января

    Спасти ситуацию может замена избирательной системы. #антимонетарист предлагает сделать её постоянной, как входите в банк, так и в систему. И ежедневно можете менять свой голос в пользу кого либо! Тогда у власти окажутся те, кто этого действительно достоин и сможет выполнять всё то, что от него требуется!

    19
    2
  • Д
    Дед
    23-го января

    Один из главных инструментов демократии- свободный суд. В Латвии суд - это порнография. Суды принимают решения , которые полностью противоречат законам, сажают людей без доказательств. Не даром же количество жалоб в ЕСПЧ из Латвии на душу населения в Европе самое большое. А от власти народ отчужден, по причине безальтернативности выборов. Все оппозиция разогнана или запугана вымышленными уголовными процессами. Вспомните, Ушакова, теперь Росликова. Как только, кто посмел высказаться о святыне, латышском языке, на него заведут дело и будут держать за одно место, пока сам не уйдет из политики. И плевать, что он депутат.

    34
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    "отчуждённость"?! А разве современная Латвия -- это демократия?! Либо данная судья реально тупая, либо законов Латвии не знает. Либо специально врёт.

    50
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го января

    .....между прочим, и для других демократий.....

    Интересно, а сколько демократий, находится у мадам Зиемеле в голове и за какую она лично стоит?

    39
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    23-го января

    "чем больше у каждого человека есть поддержанных государством возможностей свободно принимать решения" - радужную воду льёт тётя: много пустого пафоса, слоблудия и сказок про страну розовых пони. 1. Государство - это инструмент насилия в руках правящего класса, обеспечивающий его же интересы. 2. Демократия может быть только прямой, когда жители непосредственно управляют экономической, политической жизнью страны без чиновников, политиканов и лишенцев\метэков\рабов\ неграждан. 3. Технологические решения, технологии для прямого народовластия существуют уже 10 лет.

    41
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го января

    Она напомнила, что сила демократии — в свободе человека: == Вот именно, а вы отняли Права Человека и Гражданина у 600 000 ни в чём не повинных людей. Ещё в 1991 году был принят закон, который лишил треть населения гражданства. В 2026 будет 35 лет этому позору, а вы говорите о какой то демократии?

    79
    1
Читать все комментарии

