На сегодняшний день самым большим вызовом для сохранения демократии в Латвии является отчуждённость граждан от власти, заявила в интервью передаче TV3 "900 секунд" судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле, пишет LETA.

Оценивая мировой и латвийский опыт после восстановления независимости, Зиемеле признала, что сохранить демократию трудно и за неё нужно бороться каждый день.

На её взгляд, самым серьёзным вызовом на протяжении длительного времени остаётся отчуждённость граждан от власти — и так продолжается до сих пор. Она призвала к очень серьёзным действиям как на экспертном, так и на уровне коммуникации, чтобы уменьшить это отчуждение.

"Это отчуждение — огромный, огромный риск для Латвии и, между прочим, и для других демократий", — сказала Зиемеле.

Она напомнила, что сила демократии — в свободе человека: чем больше у каждого человека есть поддержанных государством возможностей свободно принимать решения, тем более самодостаточным и безопасным является общество.

Одновременно Зиемеле признала, что не все считают демократию наилучшей формой правления, и во многих демократических странах, включая Латвию, распространяются тенденции к автократии.

На вопрос, не пошатнул ли президент Дональд Трамп демократический строй в США, Зиемеле ответила, что несмотря на автократические черты, там по-прежнему действует принцип сдержек и противовесов — суды независимы, народ граждански активен, работают свободные СМИ, и это абсолютно отличает США, например, от России.

"В отношении США нужно смотреть, как весь этот процесс будет развиваться с конституционной точки зрения", — отметила судья Суда ЕС, напомнив, что в конце этого года в США ожидаются промежуточные выборы.