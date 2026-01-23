Средства для дальнейшей реализации латвийского участка железнодорожного проекта "Rail Baltica" планируется привлечь из нового многолетнего бюджета Европейского Союза, в проекте которого на данный момент предусмотрено значительное увеличение финансирования в транспортной сфере, сообщила агентству LETA премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Она напомнила, что в государственном бюджете на 2026 год на реализацию проекта "Rail Baltica" предусмотрено 260 миллионов евро, и важно ускорить темпы строительных работ.

Силиня подчеркнула, что в среднесрочной перспективе основной акцент делается на увеличение поддержки со стороны ЕС и строгую дисциплину в вопросах расходов.

В настоящее время Министерству сообщения поручено совместно с реализаторами проекта работать над снижением затрат латвийского участка "Rail Baltica". В свою очередь, цель правительства, по словам премьер-министра, заключается в достижении максимальной поддержки этого проекта в следующем бюджете ЕС.

"Как и до сих пор, проект планируется в основном финансировать из инструмента Connecting Europe Facility (CEF), дополнительно используя средства, доступные в рамках политики сплочения и военной мобильности", — отметила Силиня.

Она также подчеркнула, что в проекте нового многолетнего бюджета ЕС в настоящее время предусмотрен значительный рост финансирования именно в транспортной сфере, и именно эти средства планируется привлечь для дальнейшей реализации латвийского участка "Rail Baltica".

Как уже сообщалось, Европейская счётная палата в своём отчёте о транспортной инфраструктуре ЕС пришла к выводу, что затраты на проект "Rail Baltica" после завершения второго этапа, вероятно, превысят 23,8 миллиарда евро.

В отчёте обновлены соображения и выводы Счётной палаты, полученные в ходе аналогичной проверки, проведённой в 2020 году. Внимание в отчёте уделено затратам и срокам восьми мегапроектов TEN-T, включая железнодорожный проект "Rail Baltica".

Палата пришла к выводу, что срок завершения основной сети ЕС — 2030 год — не будет соблюдён, а затраты двух проектов значительно возросли. В частности, затраты на "Rail Baltica" с 2020 года более чем удвоились.

Также сообщалось, что, согласно информации компании "RB Rail", стоимость первого этапа "Rail Baltica" в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых в Латвии — 5,5 миллиарда. Однако существует потенциал экономии до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также возможны другие сбережения.

Общие затраты проекта, согласно анализу затрат и выгод, в странах Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что весь проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект "Rail Baltica" предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы в дальнейшем соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяжённостью 870 километров с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.