Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силиня сообщила, где найдут средства для Rail Baltica 6 8152

Политика
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Силиня сообщила, где найдут средства для Rail Baltica
ФОТО: LETA

Средства для дальнейшей реализации латвийского участка железнодорожного проекта "Rail Baltica" планируется привлечь из нового многолетнего бюджета Европейского Союза, в проекте которого на данный момент предусмотрено значительное увеличение финансирования в транспортной сфере, сообщила агентству LETA премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Она напомнила, что в государственном бюджете на 2026 год на реализацию проекта "Rail Baltica" предусмотрено 260 миллионов евро, и важно ускорить темпы строительных работ.

Силиня подчеркнула, что в среднесрочной перспективе основной акцент делается на увеличение поддержки со стороны ЕС и строгую дисциплину в вопросах расходов.

В настоящее время Министерству сообщения поручено совместно с реализаторами проекта работать над снижением затрат латвийского участка "Rail Baltica". В свою очередь, цель правительства, по словам премьер-министра, заключается в достижении максимальной поддержки этого проекта в следующем бюджете ЕС.

"Как и до сих пор, проект планируется в основном финансировать из инструмента Connecting Europe Facility (CEF), дополнительно используя средства, доступные в рамках политики сплочения и военной мобильности", — отметила Силиня.

Она также подчеркнула, что в проекте нового многолетнего бюджета ЕС в настоящее время предусмотрен значительный рост финансирования именно в транспортной сфере, и именно эти средства планируется привлечь для дальнейшей реализации латвийского участка "Rail Baltica".

Как уже сообщалось, Европейская счётная палата в своём отчёте о транспортной инфраструктуре ЕС пришла к выводу, что затраты на проект "Rail Baltica" после завершения второго этапа, вероятно, превысят 23,8 миллиарда евро.

В отчёте обновлены соображения и выводы Счётной палаты, полученные в ходе аналогичной проверки, проведённой в 2020 году. Внимание в отчёте уделено затратам и срокам восьми мегапроектов TEN-T, включая железнодорожный проект "Rail Baltica".

Палата пришла к выводу, что срок завершения основной сети ЕС — 2030 год — не будет соблюдён, а затраты двух проектов значительно возросли. В частности, затраты на "Rail Baltica" с 2020 года более чем удвоились.

Также сообщалось, что, согласно информации компании "RB Rail", стоимость первого этапа "Rail Baltica" в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых в Латвии — 5,5 миллиарда. Однако существует потенциал экономии до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также возможны другие сбережения.

Общие затраты проекта, согласно анализу затрат и выгод, в странах Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что весь проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект "Rail Baltica" предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы в дальнейшем соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяжённостью 870 километров с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.

Читайте нас также:
#Латвия #строительство #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
1
2
1
0
10

Оставить комментарий

(6)
  • Д
    Дед
    23-го января

    Может ни так все и плохо. Если бабки ЕС, отношения с Россией все равно к тому времени улучшаться. Латвия станет центром перегрузки жд грузов. Даже на этом при умных руководителях страна очень много может приобрести.

    8
    6
  • bt
    bory tschist
    23-го января

    построить можно – всё что угодно, нo – откуда возьмётся такое количество желающих прокатиться по этой фигнe (стоимость билетов пока что – неизвестнa, но жители стран Балтии уже сегодня могут "добровольно" представить её ...)

    30
    4
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    23-го января

    p.s. _ этa дурацкая затея очень напоминает: "нынешнее поколение будет жить (с момента, когда у главного дурака это сорвалось с языка, – уже живёт!) при – коммунизме" :D

    9
    6
  • ТТ
    Тим Тим
    23-го января

    Вы уже наворовали не только для своих детей,но и думаю,что и для правнуков,когда же вы за это ответите!?

    68
    2
  • А
    Антимонетарист
    23-го января

    То есть один раз покормили с европейских денег, теперь и второй раз можно?

    45
    2
  • Вк
    Виардо кузнецова
    23-го января

    Какое счастье народу Латвия от аирбалтик,лично мне что от этого

    56
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ринкевич поставил точку в битве за Гренландию – Трампу решение Риги может не понравиться
Изображение к статье: Valsts prezidenta kanceleja
Изображение к статье: Страны Балтии начали совместную ревизию реализации проекта Rail Baltica
Изображение к статье: «Нужно быть готовыми к любому сценарию»: Латвийский институт внешней политики спрогнозировал, что нас ждет в этом году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео