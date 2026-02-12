Литва, Латвия и Эстония намерены скоординировать свои национальные энергетические стратегии к 2050 году для достижения системного развития, интеграции и надежного энергоснабжения.

Министры энергетики трех балтийских государств подписали соответствующее заявление в Риге в среду, сообщило литовское энерговедомство.

«Документ направлен на укрепление сотрудничества и регулярного обмена информацией между странами Балтии, гармонизацию долгосрочных энергетических стратегий до 2050 года, особенно в областях развития возобновляемой энергетики, интеграции энергетических систем, развития инфраструктуры и обеспечения безопасности поставок», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, министр литовский энергетики Жигимантас Вайчюнас обсудил с латвийским и эстонским коллегами приоритеты энергетической политики стран Балтии на ближайшие годы. В ходе беседы основное внимание было уделено защите инфраструктуры и координации стратегических энергетических проектов.

В латвийской столице Вайчюнас также встретился с главой Бюро электроэнергии Энергетического Департамента США Кэтрин Джерезой.

На встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности спустя год после синхронизации стран Балтии с континентальной европейской энергосетью, защита критической энергетической инфраструктуры и возможные направления сотрудничества с Соединенными Штатами.

«Литва планирует значительные инвестиции в защиту важнейшей энергетической инфраструктуры, поэтому мы видим большой потенциал для сотрудничества с американскими компаниями и экспертами, обладающими обширным опытом в этой области», — цитирует министерство слова Вайчюнаса.

Как сообщало агентство BNS, в январе министерство объявило, что Европейский Союз (ЕС) выделил 22 млн евро на защиту критической энергетической инфраструктуры в Литве. Странам Балтии и Польше в общей сложности 113 млн евро.

Вайчюнас ранее на этой неделе упомянул, что ЕС выделил эти средства только для защиты объектов, связанных с синхронизацией, и страны региона будут добиваться более широкого использования средств для обеспечения энергетической безопасности, для чего к 2027 году потребуется около 1 млрд евро.

Министр энергетики также принял участие в конференции, организованной Всемирным энергетическим советом в Риге, которая была посвящена энергетическому сектору региона Балтийского моря.

Агентство BNS сообщало, что в понедельник Литва впервые отметила День энергетической независимости стран Балтии. В прошлом году Сейм включил его в список памятных дней, поскольку 9 февраля 2025 года страны Балтии синхронизировались с западноевропейскими электросетями.