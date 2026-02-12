Первых коммунальных счетов за 2026 год рижане ждут с замиранием сердца. Во-первых, крепкие январские морозы обещают расплату за отопление в феврале. Во-вторых, значительная часть зданий впервые будет руководствоваться новыми договорами об управлении. И, наконец, само будущее главного домоуправа столицы – под вопросом…

«Сильный старт на свободном рынке», – так назвало свою презентацию на Комитете Рижской Думы по жилищу и среде муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). «Очень важным процессом для государства» считает завершение процесса приватизации член правления компании Мартиньш Паурс.

Рынок домоуправов

Как часто бывает, революция произошла сверху – в мае 2025 года Сейм проголосовал за новую нормативную базу. 11-я статья Закона об окончании приватизации жилья предполагала, по выражению М.Паурса, «завершить ситуацию, существовавшую несколько десятилетий» – когда муниципалитет решал проблемы жильцов.

Всего в Риге состоялось 2819 голосований, с участием 130 154 владельцев квартир. После консультаций с Центром защиты прав потребителей, с 1 января применяется новый договор управления – «для эффективного управления домом». 113 принадлежавших самоуправлению зданий, впрочем, отклонили предложение RNP – в 38 созданы собственные общества, либо выбран иной домоуправ; 75 еще раздумывают. «Закон такую возможность предусматривает», – отметил М.Паурс. Время на ожидание – 3 месяца.

– Мы понимаем, что чувство собственника только пробуждается, и предлагаем прийти на помощь. Если все же нет – рынок свободный, и на нем работает много управляющих, чье предложение может оказаться интересней. Жилищный департамент, которому принадлежит ряд квартир, может оказать консультации.

В настоящее время кроме RNP в Риге работает 50 управляющих компаний. Тем не менее даже при голосованиях, в коих не было достигнуто кворума, 65% поддержало продолжение сотрудничества с муниципальным предприятием.

Воспитать лояльного клиента

«Мы, конечно, продолжим укреплять лояльность наших клиентов более качественными услугами», – сказал член правления. В настоящее время для некоторых жильцов стало «сюрпризом», что они перешли к другому управляющему, и теперь в этих домах проводятся повторные собрания. «Работаем индивидуально…». Экспертиза RNP поможет также решить вопрос с разделенной собственностью на землю.

– От нас ждут услуг с высокой добавленной стоимостью, – рассказал М.Паурс. Ультразвуковые счетчики (полностью исключают потери воды и уменьшают затраты), современные лифты, круглосуточное наблюдение за зданиями и видеомониторинг парковок. В ведении RNP теперь находится работающий в режиме 24/7 технический центр, получающий информацию с домашних сенсоров.

RNP также предлагает «понятную и выгодную цену услуги», «улучшение опыта клиентов» (через личную коммуникацию в центрах услуг), «высокие стандарты безопасности накоплений» (у альтернативных управляющих сей аспект нередко отсутствует), «инновации в качество жизни», «проекты восстановления домов».

Что касается последнего, то в 2025 году – 60 из 102 зданий в Риге, получивших финансирование по линии государственного финансового института Altum, управлялись RNP. В дальнейшем стоимость этих домов только вырастет.

Расценки в основном понизились

По данным RNP, около 50% зданий ожидает понижение стоимости услуг, в 30% она останется неизменной. Ну и в 20%, соответственно, возрастет (но, как пообещал М.Паурс, «немного»). Так или иначе, обещают «точно определенную корзину услуг, без скрытых затрат».

– Это показывает, что мы стали работать эффективней, – оптимистично заявил член правления.

«Святым» для RNP является фонд накоплений, который направляется только в надежные банки, процент выплачивается сообществам жильцов, которых ждет «точно разделенный учет и публичное отражение в прошедших аудит финансовых отчетах». Поправки к закону позволяют каждому дому по выбору иметь собственный счет, общность жильцов выступает как юрлицо.

– Никакой возможности неправильно что-то учесть просто физически не существует, – утверждает М.Паурс, кивая на скрупулезную бухгалтерию и регулярный аудит.

Для улучшения компетенции клиентов RNP применяет цифровые инструменты, ну а для тех, кто с компьютером на «вы», опять же предлагаются контактные центры обслуживания. Предприятие все чаще выводит на улицы и во дворы свою технику – мини-тракторы, которые зимой убирают снег, а летом будут косить траву.

Все на продажу?

Выслушав докладчика, депутаты вспомнили, что недавно прошли слухи о продаже RNP. К сожалению, исполнительный директор Риги – Янис Ланге – не соизволил осветить этот вопрос. «Это проблема акционеров, а не правления», – тут же отреагировала глава Комитета РД Элина Трейя (Национальное объединение).

На это начальница Управления обществ капитала Илзе Спуле-Статкус сообщила, что относительно RNP сейчас проводится оценка необходимости участия самоуправления (приватизировать или оставить себе). Как высказалась чиновник, в связи с окончанием процесса приватизации, такой нужды больше – нет. В соответствии с Законом о долях капитала и Законом о государственном управлении, ведется работа – с привлечением консультанта. – Зафиксировано, что для сохранения участия самоуправления оснований нет, – философски резюмировала И.Спуле-Статкус. Хотя, казалось бы – как руководитель профильного подразделения столичной администрации, она обязана была бы сражаться за муниципальное предприятие! Тем не менее «эксклюзивное» право решать – по-прежнему в руках Рижской Думы, для которой будет подготовлен проект соответственного решения:

– Тогда вопрос в какой-то разумный срок нужно будет рассматривать.

Оппозиция сочла все происходящее примером неудачной коммуникации:

– Мы открываем новостной портал – и читаем: «Рижская Дума хочет продать RNP». Мы поставлены в глупое положение перед избирателями. Потому я и спрашиваю, когда состав депутатов оценит решение – закончить или продолжить. По крайней мере, месяц – скажите?! И, если большинство депутатов решит прекратить участие, когда будет следующий шаг?

– К сожалению, время сказать вам не могу, – признала госпожа Спуле-Статкус. – Не в моей компетенции продвигать этот вопрос.

– Господа, я возьму на себя ответственность. Ясно, что это вопрос депутатов… Ну, вопрос коалиции!, – откровенно вмешалась Элина Трейя. – В рождественский период мы опасались, как наступит этот срок управления 1 января. Поэтому происходило своего рода торможение. Я, может быть, тоже была виновата. В принципе, мы 17 или 24 февраля могли бы уже начать рассматривать это на заседании нашего комитета.

Со своей стороны, начальница Управления обществ капитала Илзе Спуле-Статкус указала, что вопрос обязательно требует рассмотрения на Комитете по финансовым и административным делам. Его у нас возглавляет лично мэр Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные»), так что высокий уровень политического контроля – гарантирован!