Комитет жилья и окружающей среды Рижской думы поддержал прекращение бессрочных договоров аренды муниципальных квартир и заключение новых на пять лет.

Сегодня комитет рассмотрел новые правила заключения муниципальных договоров аренды жилых помещений. Они устанавливают порядок и условия аренды помещений, подлежащих отчуждению, а также сроки действия договоров.

Правила распространяются на жилые помещения, сданные в аренду до начала приватизации домов 25 июля 1995 года. Всего это приблизительно 3500 квартир, которые, согласно закону об отчуждении имущества публичного лица, их арендаторы по-прежнему могут приобрести в собственность.

Ранее с арендаторами заключались бессрочные договоры аренды с запретом на передачу жилого помещения в субаренду.

Правила устанавливают для арендатора обязанности по содержанию жилого помещения, проведению текущего ремонта за свой счет, установке счетчиков, заключению договора страхования гражданско-правовой ответственности и другие.

Договоры аренды планируется заключать на пять лет. При задолженности по платежам более двух месяцев срок договора сокращается до шести месяцев, а при выявленном самовольном строительстве - до одного года.

Ранее сообщалось, что в Риге разработан новый порядок оплаты аренды муниципальных квартир: с мая следующего года самоуправление начнет взимать плату за аренду, чего ранее не делалось.