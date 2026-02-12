Baltijas balss logotype
Силиня выдержала очередное голосование о доверии 4 885

Политика
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Силиня выдержала очередное голосование о доверии
ФОТО: LETA

Большинство парламентариев сегодня отклонили инициированное оппозиционными партиями выражение недоверия премьер-министру Эвике Силине, пишет ЛЕТА.

Против отставки Силини проголосовали 48 депутатов, за выражение недоверия — 39, а один внефракционный депутат воздержался.

Учитывая, что на предыдущем заседании Сейма не был обеспечен кворум, парламентариям сегодня пришлось повторно голосовать по требованию об отставке Силини.

На прошлой неделе на заседании Сейма против отставки Силини проголосовали 46 депутатов коалиции, один депутат воздержался. Остальные депутаты предпочли не участвовать в голосовании.

Кворум обеспечен не был, поэтому в заседании Сейма был объявлен перерыв.

Сейм состоит из 100 народных представителей, или депутатов. В соответствии с Сатверсме и регламентом Сейма заседания парламента могут проходить только при участии не менее половины его членов, то есть 50 депутатов, что является минимальным числом для кворума.

Отставку требовали в связи с "требованием о приеме мигрантов в Латвии", "фактическим провалом политического надзора" за проектом "Rail Baltica", а также "слабыми показателями экономического развития страны".

Как сообщалось ранее, Силиня уже выдержала требование об отставке из-за выделения государственного финансирования на создание общественным медиа контента на русском языке.

Тогда за выражение недоверия проголосовали 18 депутатов Сейма, а 48 не поддержали отставку премьер-министра. В том голосовании не участвовали 15 депутатов.

#Латвия #оппозиция #парламент #голосование #экономическое развитие #мигранты #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го февраля

    Я же говорил - известная субстанция в проруби не тонет. Даже в сеймовской...

    3
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го февраля

    Уже даже не смешно.

    17
    1
  • АП
    Александр Прохожий
    12-го февраля

    Кто-то в этом сомневался? Руками и зубами держатся за " кормушку "!

    20
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го февраля

    Хватка мёртвая!

    Вот как надо за власть держаться!

    26
    2
Читать все комментарии

