Латвийская сборная по санному спорту заняла обидное место, но получит внушительную премию 0 1719

Спорт
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийская сборная по санному спорту заняла обидное место, но получит внушительную премию
ФОТО: LOK

Сборная Латвии по санному спорту в четверг заняла четвёртое место в командной эстафете на Олимпийских играх.

Золото завоевала Германия, серебро — Австрия, а бронзу — Италия.

Латвия уступила призовой тройке 0,228 секунды, но опередила находившуюся на пятом месте сборную США всего на 0,027 секунды.

В составе сборной Латвии выступали серебряная медалистка Элина Иева Бота, Мартиньш Ботс / Робертс Плуме, Кристерс Апарьодс и Марта Робежниеце / Кития Богданова.

После своего заезда Бота была лидером, однако ее муж Ботс вместе с партнером Плуме допустили ошибку в своём заезде, и в тот момент латвийцы отставали от лидера — сборной США. Апарьодс сократил отставание латвийской команды от американцев, а Робежниеце / Богданова в конце своего заезда обеспечили результат, который в итоге принёс четвёртое место.

Впрочем, три последующие команды оказались заметно быстрее латвийской шестерки.

Немцы опередили ставших вице-чемпионами австрийцев на 0,542 секунды, а хозяев трассы итальянцев — на 0,849 секунды. Латвия проиграла победителям 1,077 секунды.

В командной эстафете стартовали девять стран.

За четвёртое место в олимпийских командных соревнованиях полагается премия в размере 92 202 евро на всех членов команды. То есть по 15 367 евро.

#Латвия #спорт #награды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео