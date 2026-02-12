Baltijas balss logotype
На дотации региональному транспорту не хватает миллионов евро

Политика
Дата публикации: 12.02.2026
LETA
Изображение к статье: На дотации региональному транспорту не хватает миллионов евро
ФОТО: LETA

Хотя в информационном отчете Министерства сообщения об организации общественного транспорта в 2026 году обещано, что в этом году планируется сохранить общественный транспорт в регионах на том же уровне, что и в прошлом, для обеспечения этого не хватает более девяти миллионов евро, пишет Latvijas Avīze.

Дополнительное необходимое финансирование будет запрошено только в четвертом квартале, а до тех пор пассажиры в регионах будут гадать, смогут ли они добраться до школы или работы в конце года.

Автотранспортная дирекция (АТД) уже несколько лет находится в постоянном конфликте с поставщиками услуг - автобусными компаниями. Доступное государственное финансирование на обеспечение услуг общественного транспорта в этом году аналогично 2025 году - 93,78 миллиона евро. В рамках этого бюджета должны быть обеспечены услуги общественного транспорта автобусами и поездами, выплачены компенсации городам и за льготных пассажиров. О

бщая протяженность региональной субсидируемой маршрутной сети в 2025 году составила 74,33 млн км, что согласно заключенным договорам предусматривало компенсацию убытков перевозчикам в размере 89,2 млн евро. Еще 13,4 млн евро было выплачено за перевозки, организованные городами государственного значения, а 850 000 евро - на покрытие убытков коммерческих перевозчиков за льготных пассажиров. В результате общий объем финансирования, выделенного из государством на обеспечение услуг общественного транспорта в 2025 году, достиг 103,42 млн евро, но оказался недостаточным, и пришлось искать дополнительные средства. Это привело к спорам между государственными учреждениями и перевозчиками, предупредительным забастовкам, а у пассажиров вызывает неопределенность и стресс.

Что будет в этом году? На этой неделе после встречи с руководством АТД руководитель отраслевой ситуации Иво Ошениекс заявил, что предложенное решение является "слабым утешением" и не улучшит ситуацию в целом. Перевозчики рассмотрят возможности проведения еще одной акции протеста после индивидуальных переговоров с АТД.

#транспорт #логистика #бюджет #финансирование #дотации #общественный транспорт
(2)
  • Д
    Дед
    12-го февраля

    А как правительство боролось с бусиками , которые ездили без дотаций, еще пять лет назад. А теперь и с дотациями ехать не хотят, или откаты не с чего платить?

    12
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го февраля

    Значит хохлам 3.5 ляма на бесплатный проезд деньги нашли, а на автобусы, что бы хотя бы пенсионеры могли добраться до Рижских больниц денег нет?!

    22
    2

