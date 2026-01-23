Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Страны Балтии начали совместную ревизию реализации проекта Rail Baltica 0 547

Политика
Дата публикации: 23.01.2026
LETA
Изображение к статье: Страны Балтии начали совместную ревизию реализации проекта Rail Baltica
ФОТО: LETA

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Ревизия проводится с целью оценки целесообразности реализации проекта и своевременного достижения его целей. Особое внимание в ходе проверки будет уделено управлению закупками и строительными договорами с целью обеспечения эффективности расходов.

Член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш подчеркнул, что "Rail Baltica" является одним из ключевых инфраструктурных проектов Балтийского региона, реализация которого до сих пор сопряжена с существенными вызовами в части расходов, сроков и управления.

"Именно поэтому в этой ревизии, уже в третий раз сотрудничая с высшими ревизионными учреждениями Эстонии и Литвы, мы стремимся дать независимую оценку того, движется ли проект к своим целям эффективно и в интересах общества, а также решаются ли ранее выявленные проблемы", - заявил Аболиньш.

В ходе ревизии основное внимание будет уделено эффективности организации закупок и заключенных договоров по строительству первого этапа "Rail Baltica", а также управлению связанными с ними рисками.

Будет проанализировано финансирование первого этапа и устранение проблем, выявленных в совместной ревизии 2019 года и объединенном изучении ситуации 2024 года.

Проверке подлежат АО "RB Rail" как совместный внедритель проекта, а также на национальном уровне: Министерство сообщения, Министерство финансов, ООО "Европейские железнодорожные линии" и ГАО "Latvijas dzelzceļš".

Ревизия охватывает период с 2022 года до середины 2026 года, а ее результаты ожидаются в начале 2027 года.

Как сообщалось, согласно информации совместного предприятия стран Балтии "RB Rail", затраты на строительство первой очереди "Rail Baltica" в Балтии могут составить 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, однако возможна потенциальная экономия до 400 млн евро в результате оптимизации технических решений, а также снижение других затрат.

Общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.

Читайте нас также:
#Латвия #строительство #закупки #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ринкевич поставил точку в битве за Гренландию – Трампу решение Риги может не понравиться
Изображение к статье: Valsts prezidenta kanceleja
Изображение к статье: «Нужно быть готовыми к любому сценарию»: Латвийский институт внешней политики спрогнозировал, что нас ждет в этом году
Изображение к статье: Министр призвал созвать внеочередное заседание Госцентра энергетических кризисов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео