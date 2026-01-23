Baltijas balss logotype
Ринкевич поставил точку в битве за Гренландию – Трампу решение Риги может не понравиться 9 7444

Политика
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич поставил точку в битве за Гренландию – Трампу решение Риги может не понравиться
ФОТО: president.lv

Президент ЛР с высшими должностными лицами обсудил внешнеполитические интересы Латвии, сообщили bb.lv в Канцелярии президента.

«Гренландия является неотъемлемой частью Дании. Важно, чтобы продолжался прямой и открытый диалог и было найдено взаимоприемлемое решение, укрепляющее безопасность Арктики и тем самым общую безопасность всего Альянса НАТО. Латвия поддержит все необходимые действия НАТО по укреплению безопасности в Арктике», — единодушно заявили высшие должностные лица государства.

В ходе обсуждения была подчёркнута необходимость формирования безопасной Европы и тесных трансатлантических отношений, отмечая жизненно важную роль США в евроатлантической безопасности.

На США надейся, а сам не плошай. Одновременно Латвии следует в приоритетном порядке продолжать сотрудничество в сфере безопасности со странами Северной Европы, Балтии, Польшей и Германией, а также в формате Объединённых экспедиционных сил под руководством Великобритании (Joint Expeditionary Force — JEF).

Высоко была оценена роль многонациональной бригады НАТО в обеспечении безопасности Латвии, особо отмечено лидерство Канады, а также значение штаба многонациональной дивизии НАТО «Север» под руководством Дании в защите и укреплении безопасности стран Балтии.

Высшие должностные лица, участвующие в реализации внешней политики, подтвердили неизменную позицию Латвии о необходимости продолжать всестороннюю поддержку Украины, в том числе выделяя 0,25% валового внутреннего продукта на военную помощь Украине. Должностные лица осудили нападения России на Украину, включая попытки уничтожения украинской энергетической инфраструктуры, что приводит к огромным страданиям гражданского населения. Было отмечено, что Россия не готова к миру.

Высшие должностные лица подтвердили, что защита интересов Латвии на переговорах по Многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы является важнейшим государственным приоритетом. В качестве ключевых интересов, за которые следует бороться на этих переговорах, были выделены обеспечение равных конкурентных условий для фермеров и дополнительная поддержка государств восточной границы ЕС.

Для справки. Высшие должностные лица Латвии, участвующие в реализации внешней политики – это:

– президент Латвии Эдгар Ринкевич,

– председатель Сейма Дайга Миериня,

– министр иностранных дел Байба Браже,

– председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце,

– советник премьер-министра по вопросам внешней политики Иварс Лиепниекс, представлявший премьер-министра Эвику Силиню, которая отсутствовала по уважительным причинам.

#НАТО #Украина #Латвия #Европа #безопасность #дипломатия #внешняя политика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • VS
    Vad Sorry
    24-го января

    Трампу вообще глубоко по барабану мнение Ринкевича :))) Займитесь своей страной покажите всем как надо жить!!! Правительство похоже на детей в тик токе

    12
    1
  • р
    реалист
    24-го января

    они "сформулировали своё мнение".. клоуны чёртовы у гос кормушки, бараны

    52
    2
  • SP
    Sergeis Pob
    23-го января

    Дополнительная поддержка государств восточной границы ЕС.

    А это,о,чем?

    37
    2
  • ПП
    Просто Прохожий
    23-го января

    Мне интересно, а майку с флагом Гренландии и с надписью "Американский корабль пошёл нах.й" оденут если что?

    96
    1
  • ПП
    Просто Прохожий
    Просто Прохожий
    23-го января

    Американский военный корабль *

    40
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го января

    Латвия поддержит все необходимые действия НАТО по укреплению безопасности в Арктике == При обоюдных разборках России и США помощь НАТО вряд ли понадобиться. Вообще то Дональд, хорошо запоминает кто и где, сколько и как, в принципе он не злопамятный, но запоминает - НАВСЕГДА!

    60
    1
  • A
    Aleks
    23-го января

    Гренландия нужна Трампу как пятое колесо в телеге...Закинул удочку-не получилось ,да и хрен с ней. Главные же проекты Израиля -Газа поддержаны Ринкевичем ,Миереней,Мурниеце,а также Проект Украина -Небесный Иерусалим тоже поддерживается по мере сил латвийского народа и даже больше,вгоняя его в долги и помогая нищать,что убивает двух зайцев. Ринкевич,Миерини,Мурниецы,Витенберги и Бергманисы богатеют,а Ивановы,Сидоровы и Лиепиньши бледнеют и беднеют. Кто страдает на Украине и в России?! Никто из власти и богатеев,который как отдыхали в Куршавеле так и отдыхают, Как богатели так и богатеют...🔯😈👽

    37
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    Прекрасно! Остаётся перевести данную статью на английский язык и отправить в секретариат президента США.

    114
    1
  • Д
    Дед
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    Да, да! Срочно подписантов на стол к Трампу.

    79
    1
Читать все комментарии

