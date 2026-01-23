«Гренландия является неотъемлемой частью Дании. Важно, чтобы продолжался прямой и открытый диалог и было найдено взаимоприемлемое решение, укрепляющее безопасность Арктики и тем самым общую безопасность всего Альянса НАТО. Латвия поддержит все необходимые действия НАТО по укреплению безопасности в Арктике», — единодушно заявили высшие должностные лица государства.

В ходе обсуждения была подчёркнута необходимость формирования безопасной Европы и тесных трансатлантических отношений, отмечая жизненно важную роль США в евроатлантической безопасности.

На США надейся, а сам не плошай. Одновременно Латвии следует в приоритетном порядке продолжать сотрудничество в сфере безопасности со странами Северной Европы, Балтии, Польшей и Германией, а также в формате Объединённых экспедиционных сил под руководством Великобритании (Joint Expeditionary Force — JEF).

Высоко была оценена роль многонациональной бригады НАТО в обеспечении безопасности Латвии, особо отмечено лидерство Канады, а также значение штаба многонациональной дивизии НАТО «Север» под руководством Дании в защите и укреплении безопасности стран Балтии.

Высшие должностные лица, участвующие в реализации внешней политики, подтвердили неизменную позицию Латвии о необходимости продолжать всестороннюю поддержку Украины, в том числе выделяя 0,25% валового внутреннего продукта на военную помощь Украине. Должностные лица осудили нападения России на Украину, включая попытки уничтожения украинской энергетической инфраструктуры, что приводит к огромным страданиям гражданского населения. Было отмечено, что Россия не готова к миру.

Высшие должностные лица подтвердили, что защита интересов Латвии на переговорах по Многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы является важнейшим государственным приоритетом. В качестве ключевых интересов, за которые следует бороться на этих переговорах, были выделены обеспечение равных конкурентных условий для фермеров и дополнительная поддержка государств восточной границы ЕС.

Для справки. Высшие должностные лица Латвии, участвующие в реализации внешней политики – это:

– президент Латвии Эдгар Ринкевич,

– председатель Сейма Дайга Миериня,

– министр иностранных дел Байба Браже,

– председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце,

– советник премьер-министра по вопросам внешней политики Иварс Лиепниекс, представлявший премьер-министра Эвику Силиню, которая отсутствовала по уважительным причинам.