Министр призвал созвать внеочередное заседание Госцентра энергетических кризисов 0 510

Политика
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Учитывая низкие температуры этой зимой и значительный рост расходов на отопление для домохозяйств, министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) предлагает немедленно созвать внеочередное заседание Государственного центра энергетических кризисов с целью поиска эффективных решений для поддержки жителей, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

Министр поручил министерству связаться с Государственным центром энергетических кризисов, чтобы внеочередное заседание было созвано как можно скорее.

Валайнис подчёркивает, что, согласно информации от АО "Rīgas siltums", январь этого года стал самым холодным в Латвии за последние 15 лет и вторым по холодам за последние 30 лет с момента существования компании. Это напрямую повлияло на потребление тепловой энергии и приведёт к значительно более высоким счетам за отопление для домохозяйств.

По мнению Валайниса, в таких условиях необходима координированная реакция на уровне государства, которую обеспечило бы внеочередное заседание Государственного центра энергетических кризисов.

Стремительный рост платёжной нагрузки вызывает серьёзные опасения по поводу способности населения оплачивать коммунальные услуги в зимние месяцы, считает министр.

По его мнению, формат внеочередного заседания Государственного центра энергетических кризисов подходит не только для оперативной оценки ситуации, но и для принятия решений о мерах поддержки с целью снижения бремени высоких счетов для домохозяйств.

#Латвия #отопление
