Марк, который носил имя Менахем-Ман и фамилию Нейман, появился на свет в еврейской небогатой семье в Нежине, но в пятилетнем возрасте вместе с родителями перебрался в Харьков, где окончил школу и по настоянию папы начал осваивать профессию бухгалтера.

Но расчёты быстро надоели парню, и он бросил обучение, начал посещать курсы актёрского мастерства при харьковском техникуме. Правда открылась и вызвала большой скандал в семье, но, едва отметив семнадцатилетие, юноша покинул родной дом и отправился прямиком в Москву.

В большом городе парень стал работать в Малом и Большом театрах, где сначала был второстепенным сотрудником, а потом начал получать первые маленькие роли. А чтобы еврейские корни не мешали карьере, предприимчивый юноша взял псевдоним Марк Бернес, с которым спустя чуть меньше десятилетия прославился на всю страну как известный советский актёр и певец.

В 30-ом году прошлого столетия, когда до славы было далеко, Марк играл в Театре Корша и участвовал в одной постановке вместе с девятнадцатилетней юной примой – Паолой Линецкой. Бернес не мог отвести взгляд от глаз глубокого оттенка фиалки и пообещал жениться на девушке, которая, кстати, состояла в браке с богатым и известным в СССР инженером. Но спустя два года ухаживаний Паола сдалась, и в 32-ом влюблённые обручились.

Жизнь супругов была непростой. Денег не хватало, да и Марк был непростым, противоречивым человеком. Хотя Паола любила его и чувствовала себя с ним уверенно, Бернес не упускал возможности заводить романы на стороне. Причём он не скрывал этого и по утрам, заходя домой, бросал невинное «Здравствуй, родная». Других слов было не нужно: их произносила Линецкая, которая прощала поведение нерадивого мужа и оправдывала его творческой ветреностью и непостоянством.

В 54-ом, спустя больше двадцати лет брака в семье появился поздний, очень долгожданный ребёнок. Наташенька сделала Марка и Паолу самыми счастливыми. Актёр остепенился, начал всё свободное время уделять дочке и супруге. Но спустя два года Паола почувствовала себя плохо и начала буквально угасать. Диагноз оказался страшным – рак в последней стадии.

Бернес впал в ужас и испытал дикий страх. Он очень боялся, что болезнь передастся ему, хотя все вокруг, включая медиков, справедливо утверждали, что онкология незаразна. Но Бернес, переживший смерть от рака сразу двух близких людей (сестры и папы), не верил. Он боялся и приказал прислуге разделить семейное жильё на две части. Мужчина не переступал границу владений больной жены и ей не позволял приближаться к его половине.

Паола страдала из-за физической и душевной боли. Последние месяцы она провела в больничных стенах, и даже в этот самый страшный период супруг, с которым была прожита почти четверть века, не решился подойти к любимой. Его страх оказался сильнее чувств стыда и любви. В 56-ом Линецкой не стало.

Овдовев, Бернес не отказался от личной жизни, заводил много коротких романов и в 49-летнем возрасте взял в жёны Лилию Бодрову. В 69-ом Марк, который всегда тщательно следил за здоровьем, начал жаловаться на боли в спине.

Сначала врачи поставили радикулит инфекционной природы, но потом вынесли вердикт – рак. Актёр отказывался верить в него, но вскоре не справился с болезнью и умер в 57-летнем возрасте. Вторая жена перед смертью была с ним и поддерживала.