Сюжет следующей части франшизы рассказывают историю Вани из Кирова, который в канун Нового года узнаёт о том, что его родители собираются расстаться. Мальчик решает спасти семью и предотвратить расставание — для этого он отправляется в Великий Устюг на поиски Деда Мороза, чтобы загадать соответствующее желание.

В комедии снялись: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Дмитрий Журавлев и Маш Милаш.