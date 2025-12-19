Baltijas balss logotype
Дата публикации: 19.12.2025
Новогодняя комедия «Ёлки 12» обзавелась полноценным трейлером, где показываются действующие лица и основные события.

Сюжет следующей части франшизы рассказывают историю Вани из Кирова, который в канун Нового года узнаёт о том, что его родители собираются расстаться. Мальчик решает спасти семью и предотвратить расставание — для этого он отправляется в Великий Устюг на поиски Деда Мороза, чтобы загадать соответствующее желание.

В комедии снялись: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Дмитрий Журавлев и Маш Милаш.

#новый год #поиск #культура #родители #Дед Мороз #семейные отношения
