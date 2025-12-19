После долгого перерыва Латвия вернется к участию в одном из важнейших европейских событий в мире классической музыки — конкурсе «Евровидение: молодые музыканты», который состоится в Ереване (Армения) 6 июня 2026 года.

С этой целью Латвийский музыкальный фестиваль организует национальный отбор «Молодой виртуоз Латвии», чтобы выбрать представителя Латвии для участия в международном конкурсе.

Национальный отбор предназначен для молодых музыкантов из профессиональных музыкальных учебных заведений нескольких городов Латвии: Риги, Цесиса, Даугавпилса, Резекне, Вентспилса, Елгавы, Юрмалы и Лиепаи. От каждого учебного заведения будут номинированы два кандидата, которых выберут преподаватели и руководство учреждения.

Отбор и прослушивание участников состоятся в январе 2026 года, где кандидаты исполнят два произведения классической музыки. Жюри, состоящее из экспертов в области классической музыки и представителей Латвийского музыкального общества, выберет шесть финалистов. Финал будет транслироваться 15 февраля на телеканале LTV1 и сайте "REplay.lv", где молодые музыканты выступят вместе с оркестром. Победитель конкурса получит возможность представлять Латвию на международном конкурсе в Ереване.

«Наше участие в конкурсе повысит престиж музыкальных профессионалов, а европейские зрители смогут шире познакомиться с нашими молодыми музыкантами, поскольку конкурс транслируется по общественному телевидению и в других странах», — считает Иева Розентале, руководитель отдела культуры Латвийского телевидения.

С 1982 года международный конкурс «Евровидение: молодые музыканты» объединяет самых выдающихся молодых музыкантов Европы. В нем принимают участие юные таланты из европейских стран в возрасте от 12 до 21 года, исполняющие сольные номера в сопровождении симфонического оркестра. Победители конкурса получают международное признание и возможность выступать на крупных концертах и фестивалях, делая первые шаги в своей профессиональной карьере.

Предыдущий конкурс состоялся в 2024 году в норвежском городе Бёд, который в то время был Европейской культурной столицей, и в нем приняли участие 11 стран. Латвия участвовала в конкурсе пять раз — с 1994 по 2002 год, и лучший результат был достигнут в год дебюта, когда пианистка Лиене Чирцене заняла 2-е место.