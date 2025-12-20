Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Даугавпилский центр Arka приглашает детей на спектакль «Маленький Принц и Рождественская Звезда» 0 48

Культура &
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Даугавпилский центр Arka приглашает детей на спектакль «Маленький Принц и Рождественская Звезда»

Спектакль состоится 21 декабря в 11:00.

"Маленький Принц и Рождественская Звезда" — интерактивный новогодний спектакль для всей семьи. Маленький Принц отправляется в волшебное путешествие, чтобы найти Рождественскую Звезду. На его маленькой планете стало так холодно, что даже Роза может замерзнуть. Чтобы спасти её, Принц отправляется на поиски настоящей Рождественской Звезды, дарующей тепло и свет.

В пути его ждут удивительные встречи: мудрый Лис, рассказывающий о тайнах дружбы, и добрый Зимний волшебник Дед Мороз. Но когда Звезда уже найдена, её похищает коварная Волшебница Теней, желающая навсегда погрузить мир во мрак! Теперь только Маленький Принц, Лис и… зрители смогут противостоять злу - их ждут настоящие испытания.

Это тёплая история о дружбе, смелости и вере в чудо с красивой музыкой, яркими декорациями и настоящей атмосферой Рождества. Погружение в сказку, где каждый ребёнок становится её героем.

Читайте нас также:
#новый год #культура #дружба #Дед Мороз #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия вновь примет участие в международном конкурсе «Евровидение: молодые музыканты»
Изображение к статье: Картину великого Рубенса, которую 4 века считали утерянной, продали с молотка
Изображение к статье: «Люди в черном» возвращаются: Sony Pictures взялась за пятый фильм
Изображение к статье: Фото: Ieva Romasko

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анфиса Рукодельница: что нужно сделать 21 декабря для финансового благополучия и уюта в доме
Дом и сад
Изображение к статье: Раскрыт секрет завтрака, способного помочь сбросить до 5 кг в месяц
Еда и рецепты
Изображение к статье: У панд есть своя социальная сеть для общения с сородичами: как это функционирует?
В мире животных
Изображение к статье: В торговом центре Таллина произошел взрыв, есть пострадавший
ЧП и криминал
Изображение к статье: Аниматоры создали фантастические миры. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Астрономы впервые обнаружили космическое столкновение в другой звездной системе Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Анфиса Рукодельница: что нужно сделать 21 декабря для финансового благополучия и уюта в доме
Дом и сад
Изображение к статье: Раскрыт секрет завтрака, способного помочь сбросить до 5 кг в месяц
Еда и рецепты
Изображение к статье: У панд есть своя социальная сеть для общения с сородичами: как это функционирует?
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео