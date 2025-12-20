"Маленький Принц и Рождественская Звезда" — интерактивный новогодний спектакль для всей семьи. Маленький Принц отправляется в волшебное путешествие, чтобы найти Рождественскую Звезду. На его маленькой планете стало так холодно, что даже Роза может замерзнуть. Чтобы спасти её, Принц отправляется на поиски настоящей Рождественской Звезды, дарующей тепло и свет.

В пути его ждут удивительные встречи: мудрый Лис, рассказывающий о тайнах дружбы, и добрый Зимний волшебник Дед Мороз. Но когда Звезда уже найдена, её похищает коварная Волшебница Теней, желающая навсегда погрузить мир во мрак! Теперь только Маленький Принц, Лис и… зрители смогут противостоять злу - их ждут настоящие испытания.

Это тёплая история о дружбе, смелости и вере в чудо с красивой музыкой, яркими декорациями и настоящей атмосферой Рождества. Погружение в сказку, где каждый ребёнок становится её героем.