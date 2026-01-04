На своей страничке в Фейсбук Латвийский журналист и писатель Имантс Лиепиньш призвал полностью исключить русскую классическую литературу из школьных программ, заявив, что ее авторы исторически провалились и не привели российское общество к гуманизму.

Латвийский журналист и писатель Имантс Лиепиньш выступил с резким заявлением, предложив полностью исключить русскую литературу из образовательных программ Латвии — от школ до университетов. По его мнению, даже признанные гуманисты и классики русской литературы не смогли выполнить свою главную культурную миссию. В социальных сетях Лиепиньш подчеркивает, что речь не идет об отказе от всего русского как такового. Проблема, по его словам, глубже: «Даже действительно уважаемые русские писатели — включая реалистов и гуманистов — в итоге потерпели неудачу в своем труде».

Лиепиньш отмечает, что многие выдающиеся русские авторы нередко выступали против власти, экспериментировали с формой и поднимали неудобные темы. Однако, несмотря на это, их влияние оказалось минимальным: «Им не удалось направить своих соотечественников на более разумный путь развития».

«Да, Толстой действительно старался. Но ему (и другим) не удалось заставить среднестатистического русского читателя стать человечным».

По его оценке, ни поэты золотого и серебряного веков, ни классики XIX века, ни модернисты начала XX столетия не смогли сформировать у массового читателя устойчивое представление о ценности чужой жизни и иммунитет к государственной пропаганде. «Россия, независимо от того, кто находится у власти, продолжала вторгаться, оккупировать, убивать и разрушать», — пишет он, указывая, что происходящее сегодня в Украине лишь подтверждает эту тенденцию.

Отдельно Лиепиньш говорит об империализме как системной черте русской литературы. По его словам, даже авторы, пережившие репрессии, — Пушкин, Достоевский, Булгаков, Шкловский, Солженицын — «оставались великорусскими империалистами, только в литературной форме». Исходя из этого, он делает вывод: русская классическая литература не должна использоваться в латвийских школах, поскольку «она не дала положительных плодов даже в самой России» и «должна быть признана провалившейся».

В качестве альтернативы Лиепиньш предлагает обращаться к украинской литературе. Если необходимо изучать славянскую словесность XIX века, он советует выбирать Тараса Шевченко, Лесю Украинку или Николая Гоголя, а среди современных авторов — Сергея Жадана.

«Они, будучи новаторами и по содержанию, и по литературной форме, помогли сформировать общество, которое сегодня способно выдержать и совершить невероятное», — отмечает он.

В завершение Лиепиньш подчеркивает, что его позиция не является отрицанием усилий отдельных русских писателей: «Не потому, что они искренне не пытались показать человеческие ценности. А потому, что их попытки оказались тщетными».