На этой неделе в Юрмале пройдет Весенняя экскурсионная неделя, в рамках которой в этом году расширены традиционные образовательные маршруты, сообщило LETA Юрмальское туристическое информационное бюро.

Большинство мероприятий программы будут бесплатными, что даст каждому возможность найти наиболее подходящий способ лучше узнать Юрмалу. За участие в некоторых мероприятиях будет взиматься плата.

Организаторы отмечают, что в этом году программа также отличается ярко выраженным современным тематическим акцентом – эмоциональное благополучие детей, внутреннее равновесие и телесный опыт. Занятие по релаксации и саморегуляции «Почувствуй тишину» предлагает спокойные занятия с играми, дыхательными техниками и историями, способствующими концентрации, а мастер-класс «Основы танца и балета для девочек» укрепляет чувство движения и осознание собственного тела в игровой форме.

Прогулка «От Лесного дома до отеля «Кемери» знакомит с основными достопримечательностями парка «Кемери», позволяя увидеть слои истории курорта в весеннем пейзаже. В свою очередь, в Лесном доме семьи с детьми приглашаются на образовательные занятия: «Жизнь, которую нужно защищать. Латвийская Красная книга» поможет познакомиться с редкими и охраняемыми видами, а «Крокодил — не сувенир!» в увлекательной форме объяснит законы охраны природы. Программа также дополняется практическими мастер-классами на озере Каниерис, где можно узнать о секретах жизни летучих мышей, сделать для них домики, а также поучаствовать в создании искусственных утиных гнезд.

Посетителей летнего дома Райниса и Аспазии приглашают на экскурсию «Секрет последнего стихотворения Райниса» — трогательную историю о последних строках поэта, их посвящении и личном настроении.

Тем временем, на художественной станции «Дубулти» интересующиеся современным искусством могут посетить выставку Яниса Митревича «L ELLE».