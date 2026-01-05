От Финляндии до Словакии: в 2026 году города Оулу и Тренчин стали Европейскими столицами культуры. Что стоит за этой концепцией и как новый статус способен изменить жизнь городов?

Тренчин - живописный город на западе Словакии. Его главная достопримечательность - средневековый замок, возвышающийся на скале над городом. Центр Тренчина - овальная рыночная площадь с кафе и барами, где столики выставляют прямо на улицу.

В Старом городе находится недавно отреставрированная синагога. Она является мощным свидетельством жизни многовековой еврейской общины Тренчина. Это сердце города, архитектурная достопримечательность и площадка для культурных событий.

Фестиваль для всего города

Город делает ставку не на элитарную культуру, а на открытый фестиваль для всех. Он должен обеспечить сцену маленьким творческим коллективам, поддерживать районные праздники и занятия, которые объединяют жителей. Прежде всего город хотят сделать более привлекательным для молодых людей.

Вместо оперного театра в Тренчине есть культурный центр, который недавно был отреставрирован за восемь миллионов евро. В нем расположены танцевальные и театральные залы, ателье, мастерские и профессиональная киностудия. Проект призван привлечь в город людей из сферы искусства и культуры и мотивировать их остаться. В качестве примера служит словацкий город Кошице, который носил титул культурной столицы в 2013 году и до сих пор получает от этого положительный эффект.

Оулу: объединение искусства и природы

Финляндия - страна в северной Европе, где живут самые счастливые люди в мире. Она известна хоккеем, саунами, мрачными исполнителями хеви-метал и эксцентричными чемпионатами - от переноса жен и метания резиновых сапог до игры на воздушной гитаре. Благодаря телекоммуникационной компании Nokia, Финляндия также является важным мировым технологическим центром.

Все это в 2026 году намерен представить Оулу - город на северо-западе Финляндии с населением около 220 тысяч человек, расположенный примерно в 600 километрах от столицы страны Хельсинки. Компания Nokia построила в Оулу кампус, специализирующийся на технологиях 5G и 6G, здесь большое внимание уделяется науке и образованию. Не менее заметна и художественная жизнь города, во многом сформированная тесной связью с природой.

Концепция, которая объединяет все события программы, звучит амбициозно: с помощью новых и неожиданных решений объединить людей через культуру. По-новому хотят связать также искусство и природу. В программе - "типично финские" темы: снег, лед, сауны, свет и темнота. Четыре времени года играют особую роль в разработке программы.

Девиз, избранный Оулу на время статуса культурной столицы Европы, очень подходящий - "Культурное изменение климата". Речь идет не только о развитии культурной жизни, но и об экологической ответственности, которую несет каждый человек.

Культура как движущая сила: зачем Европа чествует свои города

Когда в 1985 году греческий министр культуры Мелина Меркури и ее французский коллега Жак Ланг запустили инициативу культурных столиц Европы, они намеревались после десятилетий холодной войны связать Европу через культуру.

Афины стали первым городом, получившим этот титул. Так началась история программы, которая сегодня считается одной из самых успешных культурных инициатив ЕС.

Как поясняет Европейская комиссия, носящий титул город должен "делать видимым культурное разнообразие Европы, укреплять чувство принадлежности граждан к общему культурному пространству и поддерживать вклад культуры в развитие городов". Это определение размещено на сайте ведомства.

С 1985 года титул носили более 70 городов - наряду с такими мегаполисами, как Париж, Амстердам или Мадрид, его получали и многие небольшие города. И успешность программы уже можно оценить.

Согласно опубликованным в 2023 году результатам анализа, проведенного по заказу Еврокомиссии, с 2013-го по 2022-й города, участвовавшие в программе, в среднем проводили от 1000 до 1200 культурных мероприятий за год. В общей сложности они привлекли 38,5 миллиона посетителей. Туристический поток в этих городах вырос в среднем на 30-40 процентов. Это существенно повысило международную узнаваемость городов и интерес к культурному туризму.