Baltijas balss logotype
Стало известно, кто этом году получит награду «Золотой микрофон» за вклад в развитие латвийской музыки 0 119

Культура &
Дата публикации: 06.01.2026
LETA
Изображение к статье: Стало известно, кто этом году получит награду «Золотой микрофон» за вклад в развитие латвийской музыки

На ежегодной церемонии вручения латвийской музыкальной премии «Золотой микрофон» пост-фольклорный коллектив «Iļģi» получит в этом году награду за вклад в развитие латвийской музыки.

Группа «Iļģi» была основана в 1981 году в Риге и на протяжении 45 лет работает под руководством Илги Рейзниеце. Творчество группы основано на латышской традиционной музыке, в которой используются как аутентичные, так и современные элементы.

За свою карьеру группа «Iļģi» выпустила 18 альбомов, выступала на концертах и фестивалях в Латвии и за рубежом, а также участвовала в международных проектах. Музыка группы использовалась в фильмах, театральных постановках и хореографии, а несколько их записей были удостоены премии «Лучшая музыкальная запись года в Латвии».

В начале 1990-х годов Илга Рейзниеце ввела термин «пост-фольклор» для описания нового подхода к интерпретации традиционной музыки. Со временем звучание группы эволюционировало, включив в себя влияния других жанров.

Церемония вручения премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучшая музыкальная запись года в Латвии» состоится 28 февраля.

#культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

