Сериал «Человек против младенца» менее чем за 24 часа взлетел на вершину чартов Netflix, оттеснив «Очень странные дела» на непривычно вторую позицию. Стремительный взлет для этого британского мини-сериала, вышедшего во всем мире 11 декабря, был обеспечен именем, которое, как мы думали, останется с нами навсегда: Роуэн Аткинсон. Да, мистер Бин, и нет, это определенно не совпадение.

Сериал является прямым продолжением «Человека против пчелы», еще одного хита Netflix 2022 года. В нем рассказывается о Треворе Бингли, обычном, немного растерянном мужчине, который после травмирующего события, связанного с пчелой, работает школьным сторожем.

В новом сериале герой в преддверии Рождества соглашается на простую работу: присматривать за пустующим пентхаусом в Лондоне. Звучит просто, правда? Пока после рождественского спектакля под его присмотром не оказывается младенец. Подгузники, бутылочки и умные будильники...

За этой отлаженной, фарсовой машиной стоит проверенный творческий дуэт: Роуэн Аткинсон и Уильям Дэвис, работавшие над фильмом «Джонни Инглиш». Режиссер Дэвид Керр создает тщательно продуманную камерную драму, где каждый высокотехнологичный гаджет становится потенциальной угрозой. Действие превращается в бытовое поле битвы, а младенец — главным препятствием.

Сериал отвечает всем современным требованиям. Короткие эпизоды, четыре из которых длятся около тридцати минут, универсальный визуальный юмор, минимум диалогов и наивный герой, сталкивающийся с высокоразвитым миром. В свои 70 лет Роуэн Аткинсон заново открыл для себя искусство молчания, затяжного взгляда, чрезмерно драматичных жестов.

Результат: первое место в более чем 75 странах, от Франции до Канады, включая Германию и Южную Африку. Рождественский сериал без снега и Санта-Клауса, но прежде всего с тонким чувством юмора и чувством времени.