К юбилею Раймонда Паулса: споём песни любимого композитора! 0 228

Культура &
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: К юбилею Раймонда Паулса: споём песни любимого композитора!

Латвийское телевидение LTV объявило творческую инициативу, приуроченную к 90-летию Раймонда Паулса, которое отмечается 12 января.

В рамках этой акции зрителям предлагают записать на видео исполнение любимых произведений маэстро и поделиться ими с телеканалом.

Участие возможно в любом формате — сольно или вместе с близкими, друзьями, коллегами, а также в составе хоровых коллективов и ансамблей.

Готовые видеозаписи с песнями Раймонда Паулса принимаются через WhatsApp по номеру 20553333.

#Латвия #телевидение #культура #музыка #Раймонд Паулс #юбилей #творчество #инициатива
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
