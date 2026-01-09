Латвийское телевидение LTV объявило творческую инициативу, приуроченную к 90-летию Раймонда Паулса, которое отмечается 12 января.
В рамках этой акции зрителям предлагают записать на видео исполнение любимых произведений маэстро и поделиться ими с телеканалом.
Участие возможно в любом формате — сольно или вместе с близкими, друзьями, коллегами, а также в составе хоровых коллективов и ансамблей.
Готовые видеозаписи с песнями Раймонда Паулса принимаются через WhatsApp по номеру 20553333.
