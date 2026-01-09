В рамках этой акции зрителям предлагают записать на видео исполнение любимых произведений маэстро и поделиться ими с телеканалом.

Участие возможно в любом формате — сольно или вместе с близкими, друзьями, коллегами, а также в составе хоровых коллективов и ансамблей.

Готовые видеозаписи с песнями Раймонда Паулса принимаются через WhatsApp по номеру 20553333.