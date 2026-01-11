Луч света на улице Бривибас

Храм ярко выделяется на главной магистрали латвийской столицы. Даже в мрачную зимнюю погоду (или скорее, непогоду) он сияет своим вполне живописным желтым цветом.

Летом при сиянии солнца он играет своими красками, а зимой и в темное время суток устроена подсветка. Для многих церковь - это луч света.

Храм является памятником архитектуры, а построен два столетия назад на общественные приношения, основными жертвователями были рижские купцы Павел Грачёв, Михаил Бодров и Михей Попадьин. При любых обстоятельствах и сменах государственного устройства, при любых мировых неурядицах, которые отражались на истории Латвии, храм продолжал работать и в него приходят не только русские прихожане, но и представители самых разных национальностей.

Пленэр в честь юбилея прошел в августе, а выставка «Храм в красках» состоялась сейчас, в юбилейные дни - в роскошной колоннаде церкви. К этому событию приурочили и презентацию отличного каталога с работами участников события.

Среди них цвет русской живописи Латвии - президент ассоциации акварелистов Латвии Александр Неберекутин и его супруга Наталья Неберекутина, мастер беспредметной живописи Николай Кривошеин, художник из Мадоны Валерий Байда, Андрей Северетников, преподаватель духовной академии в Дубулты Владимир Бабкин.

В событии принял участие и Элмар Магерамов, имеющий азербайджанские корни. Равно как и уважаемые латышские художники, многие из которых являются и прихожанами православных храмов. Это супруга Валерия Байды Майя Яковича, Лига Кемпе, Инта Паулюка, Ольга Квиесе, знаменитая художница и сценограф Иева Юрьяне (работала в Латвийской национальной опере. Новом Рижском театре, в миланской Ла Скала), преподаватель живописи Латвийской Академии художеств Атис Якобсонс, а также 84-летний классик латвийской живописи Юрис Германис.

Колокольный звон

Результаты пленэра были представлены в колоннаде церкви в рамках выставки Это несколько десятков работ, на которых художники изобразили службы в церкви, саму церковь, а также виды со стороны улицы Бривибас и со стороны дворика, где стоит колокольня, выстроенная в 1863 году.

Колокола (6 штук общим весом в 4439,966 кг) в 1915 году по случаю начала Первой мировой войны были эвакуированы в Нижний Новгород, откуда больше возвращены не были.

В конце 1925 года, к столетию храма, на колокольню был поднят новый колокол, сооруженный на пожертвования прихожан и богомольцев (стоимость колокола с доставкой в Ригу обошлась в 6 тысяч латов). Этот юбилейный колокол был отлит на заводе Лиепайского акционерного общества Б.Бекера, его вес составил 1736,733 кг.

Одним из знаковых событий открытия выставки стало зачитанное одним из устроителей пленэра, отцом Иоанном приветствие к художникам Митрополита Рижского и всея Латвии Александра.

«Уважаемые живописцы, каждому из вас Господь даровал возможность творить прекрасное, — пишет архипастырь. - Cозерцая красоту, человек мысленно, духовными очами, возводит свою душу к источнику красоты, который дарит творец наш милый Господь, ибо сам Он есть полная истинная красота. Сегодня, в этот день милости Божией, мы имеем возможность увидеть ваши замечательные художественные труды, приносящие в наш мир красоту, чтобы мы учились и искали прекрасное. Творя, отдавая людям эту красоту, ваши сердца наполняются радостью от души, любовью и добром.

Я сегодня очень рад этой выставке об удивительном православном храме Александра Невского в городе Риге. Я искренне желаю всем вам развития данных вам Богом талантов и сердечно благодарю всех вас за ваши благородные труды. И пусть Господь благословит всех вас на дальнейшие творческие труды по внесению в наш неспокойный, многомятежный мир отблеска божественной красоты».

И с особой радостью художники отметили тот факт, что в этом же послании Митрополит пригласил всех художников летом в рижский Свято-Троицкий Сергиевский женский монастырь, на новый пленэр.

«И сделать это можно в теплое время года, когда начнут цвести монастырские сады и цветники».

Что для художников Рождество?

Живущий на хуторе у границы с Эстоний художник-реалист Андрей Северетников - обладатель действительно светлого образа. «Для меня Рождество - это рождение Господа нашего Иисуса Христа. И что тут еще объяснять? Это все вдохновляет на создание прекрасных работ! Помогает вера, незамутненный взгляд на окружающую действительность и родную природу».

Николай Кривошеин, известный больше как мастер беспредметной живописи, абстракционист, говорит: «Для меня Рождество - это возвращение к традиционным, христианским, православным ценностям. Это светлый праздник. Он родился и спас нас всех впоследствии».

Одна их устроительниц пленэра и выставки в честь юбилея храма - Неонилла Медведева, которая не только художница, но и певчая церковного хора.

«Рождество Христово - это, конечно же, для меня в первую очередь православный церковный праздник, — говорит она. - И я праздную Рождество Спасителя. Как раз в праздники у меня начинается марафон певческий, поскольку я как раз прихожанка храма Александра Невского. С шестого января, в предрождественский Сочельник, начинаю петь литургию. И вот так же мы начинаем всем миром славить Бога, в том числе и художники».

Кстати, одновременно с юбилеем храма открылась выставка «Рождественское настроение» в открывшейся более года назад галерее «Ковчег», что в зале при православном Храме во имя всех святых (Рига, улица Католю, 8). Руководительница галереи, художница Марина Лаптева (кстати, тоже певчая в хоре) говорит о Рождестве так: «Рождество для меня - это начало нового периода, однозначно сопровождаемое Божьим благословением. Поэтом здесь много пейзажей. То есть, опять же, это подарок природы для всех людей».

А что до разницы календарей (православные, в отличие от лютеран и католиков отмечают Рождество на тринадцать дней позже) - то не это главное.

«Мы отмечаем Рождество по православному, очень чтим, любим и уважаем Рождество по григорианскому стилю. Это прекрасно и очень хорошо, что есть такая у нас возможность встречать Господа и раньше, и позже, и наоборот. Поэтому ничего здесь противоречивого не вижу. И я рада, что искусство привлекает людей. Например, здесь наряду с известными художниками произошло знакомство с творчеством нового автора, она участвует в первый раз. Зовут ее Снежана Логинска. Работа знаковая - «Рождество Иисуса Христа нашего Господа». Снежана прихожанка рижского храма архангела Михаила».