После успешного режиссерского дебюта с биографической драмой "Хронология воды", которая вышла в ограниченный северо-американский прокат в декабре 2025 года, Кристен Стюарт неожиданно выразила готовность снова погрузиться во вселенную культовой вампирской саги "Сумерки", которая когда-то сделала ее звездой мирового масштаба.

На красной дорожке кинофестиваля в Палм-Спрингс, представляя "Хронологию воды", актриса и режиссер в беседе с представителями СМИ поразмышляла о возможности вернуться к своим прошлым проектам, но уже в новой роли.

"Я обожаю, что сделал каждый из режиссеров с этими фильмами, - сказала номинантка на премию "Оскар", имея в виду Кэтрин Хардвик, Криса Вайца, Дэвида Слэйда и Билла Кондона. - Но они были такими искренними, взбалмошными, странными, настоящими в те времена, когда еще толком не знали, что из себя представляют".

Затем размышления Стюарт переросли в уверенность: "Знаете, представьте, если бы у нас были большой бюджет и полная поддержка... Я с удовольствием взялась бы за новую адаптацию. Да, конечно, я сделаю ремейк "Сумерек". Я готова, я в деле!"

Аудитория для такого проекта, несомненно, есть. Недавний повторный прокат первой части "Сумерек" к 20-летию книги Стефани Майер собрал в день премьеры впечатляющие 1,55 миллиона долларов. Вся франшиза, чьи мировые сборы превысили 3,3 миллиарда долларов, остается одной из самых прибыльных подростковых саг в истории.

Возможное возвращение Кристен Стюарт во франшизу, но уже в качестве режиссера, стало бы одним из самых громких и символичных "камбэков" в современном кино.