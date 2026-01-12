Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сцена за 40 миллионов евро: смета рижского Национального театра улетает в космос 4 3795

Культура &
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так должен выглядеть обновленный театр.

Так должен выглядеть обновленный театр.

ФОТО: пресс-фото

Аллея Симтгадес 3 — где же такой адрес в Риге? Самого здания еще нет. Срок сдачи в эксплуатацию обозначен — 31 декабря 2034 года.

Но все знают живописный променад вдоль городского канала, начинающийся от улицы Валдемара. Сейчас там расположены теннисные корты, а в будущем разместится вторая сцена Национального театра и различные службы.

Сколько стоит

Стройка может быть названа наследием кратковременного правления мэра Бурова, в ходе коего был подписан — 8 апреля 2020 года – договор между Департаментом имущества Рижской Думы и ООО AB3D. Документ предусматривал разработку строительного проекта и авторский надзор. Изначально срок сдачи в эксплуатацию предполагался на 9 октября 2028 года, что было зафиксировано распоряжением Кабинета Министров Nr. 487 2.1.

Строительные расходы изначально были определены в 22,9 млн евро; отделочные работы — в 1,8 млн евро, сценические технологии в 15,3 млн евро. Совокупно, 39 966 536,28 евро (без НДС).

Как констатируется в аннотации от Министерства культуры, «после завершения проектировочных работ не принято решение о модели финансирования строительных работ Латвийского Национального театра». Потому и перспективы покамест — перенесены в туманное будущее. Что же касается стоимости, то никто и отдаленно не может себе вообразить, что там будет с нашей евровалютой спустя 9 лет...

Завтрак с видом на канал

А ведь задумок у архитекторов на 11,5 тыс квадратных метрах – немало: новый зал «Black box» расположен в северной оконечности участка у бульвара Кронвальда, со стороны аллеи предусмотрены фойе с двумя входами для зрителей. Для посетителей предусмотрены также расположенное на втором этаже здания кафе/бар и ресторан на террасе крыши, куда можно попасть по лестнице или на лифте. Можно наслаждаться «великолепным видом на парк и канал». Предусматривается соединение нового и старого здания на уровне 3 этажа.

В центральной части строящегося здания и со стороны бульвара Кронвальда, разместятся театральные мастерские и актерские раздевалки/гримерки; кухня; курительная комната для персонала. В зоне, примыкающей к существующей пристройке, размещены въезды и пандусы на подземную парковку (46 машиномест только сотрудникам) и для грузовиков. В здании будут и грузовые лифты, и эвакуационные лестницы и выходы.

«Объемы верхних этажей размещены так, чтобы максимально пощадить кроны дубов Столетия», – отмечают архитекторы.

Пакет по продлению сроков стройки, подготовленный завотделом инвестиций и проектов Министерства культуры Мадарой Линде, предполагается согласовать до 20 января.

Читайте нас также:
#Рига #инвестиции #финансы #строительство #театр #культура #архитектура #инфраструктура
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
4
3
0
1
0
15

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го января

    фойе с двумя входами для зрителей -- Да и архитекторам надо не забыть разработать, а строителям воздвигнуть просторную стоянку для больших автобусов, на которых бывших латышских колхозников будут привозить в Ригу на спектакли со всех уголков Латвии.

    0
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го января

    Пир во время чумы.....Вы на свой внешний долг посмотрите....ППЦ

    9
    1
  • MG
    Max George
    12-го января

    «Потеря денег из-за мошенника стала одним из худших моментов в моей жизни. Я чувствовал стыд, злость и полную растерянность, особенно зная, насколько тщательно, как мне казалось, я провел расследование. После потери я с трудом засыпал и не знал, куда обратиться и кому доверять. В конце концов, меня познакомили со специалистом по взлому и возврату средств, и то, как было решено мое дело, вселило в меня ясность и надежду. В целом, он проделал отличную работу; я рекомендовал его нескольким друзьям и коллегам, которые впоследствии стали его довольными клиентами. Он оказал огромную помощь моему торговому бизнесу и продемонстрировал широкий спектр навыков в возврате средств и разоблачении мошенников. Я рад, что вернул свои деньги — нет ничего постыдного в том, чтобы стать жертвой этих изощренных и хищнических операций. Сообщив о своем случае, вы можете вернуть часть или все потерянные средства и помочь предотвратить будущие мошеннические атаки. Если вы тоже стали жертвой, вам следует связаться с ним, чтобы ваше дело было рассмотрено, а ваши незаконно полученные биткоин-средства возвращены или отыграны».

    Связаться с ним можно по электронной почте [email protected].

    1
    29
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Max George
    12-го января

    Так ты по ходу и есть мошенник)))))))))))))

    6
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы»
Изображение к статье: Состоится торжественное мероприятие, посвященное 90-летию маэстро Паулса
Изображение к статье: Фото: "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Изображение к статье: Врачи отлучили Раймонда Паулса от рояля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео