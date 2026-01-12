Аллея Симтгадес 3 — где же такой адрес в Риге? Самого здания еще нет. Срок сдачи в эксплуатацию обозначен — 31 декабря 2034 года.

Но все знают живописный променад вдоль городского канала, начинающийся от улицы Валдемара. Сейчас там расположены теннисные корты, а в будущем разместится вторая сцена Национального театра и различные службы.

Сколько стоит

Стройка может быть названа наследием кратковременного правления мэра Бурова, в ходе коего был подписан — 8 апреля 2020 года – договор между Департаментом имущества Рижской Думы и ООО AB3D. Документ предусматривал разработку строительного проекта и авторский надзор. Изначально срок сдачи в эксплуатацию предполагался на 9 октября 2028 года, что было зафиксировано распоряжением Кабинета Министров Nr. 487 2.1.

Строительные расходы изначально были определены в 22,9 млн евро; отделочные работы — в 1,8 млн евро, сценические технологии в 15,3 млн евро. Совокупно, 39 966 536,28 евро (без НДС).

Как констатируется в аннотации от Министерства культуры, «после завершения проектировочных работ не принято решение о модели финансирования строительных работ Латвийского Национального театра». Потому и перспективы покамест — перенесены в туманное будущее. Что же касается стоимости, то никто и отдаленно не может себе вообразить, что там будет с нашей евровалютой спустя 9 лет...

Завтрак с видом на канал

А ведь задумок у архитекторов на 11,5 тыс квадратных метрах – немало: новый зал «Black box» расположен в северной оконечности участка у бульвара Кронвальда, со стороны аллеи предусмотрены фойе с двумя входами для зрителей. Для посетителей предусмотрены также расположенное на втором этаже здания кафе/бар и ресторан на террасе крыши, куда можно попасть по лестнице или на лифте. Можно наслаждаться «великолепным видом на парк и канал». Предусматривается соединение нового и старого здания на уровне 3 этажа.

В центральной части строящегося здания и со стороны бульвара Кронвальда, разместятся театральные мастерские и актерские раздевалки/гримерки; кухня; курительная комната для персонала. В зоне, примыкающей к существующей пристройке, размещены въезды и пандусы на подземную парковку (46 машиномест только сотрудникам) и для грузовиков. В здании будут и грузовые лифты, и эвакуационные лестницы и выходы.

«Объемы верхних этажей размещены так, чтобы максимально пощадить кроны дубов Столетия», – отмечают архитекторы.

Пакет по продлению сроков стройки, подготовленный завотделом инвестиций и проектов Министерства культуры Мадарой Линде, предполагается согласовать до 20 января.